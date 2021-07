ĐBQH: 10 triệu liều vaccine về Việt Nam, mới khoảng 4,5 triệu người được tiêm

(VTC News) -

Sáng 25/7, bày tỏ quan tâm về công tác chống dịch COVID-19, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng việc đối phó với đại dịch hiện tại hết sức khó khăn khi "kẻ địch" vô hình, nguy hiểm, biến đổi khôn lường, đánh chiếm bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội.

Đồng tình với việc Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung xem xét một số biện pháp cần thiết, chưa có tiền lệ để tăng cường chống dịch, ông An đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa để đưa vaccine về nước, trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận, đưa vaccine về Việt Nam.

"Mặc dù đã cố gắng vận động mọi kênh, mọi cấp nhưng hiện nay số vaccine thực nhận và số người được tiêm còn rất hạn chế. Tới nay mới có 10 triệu liều vaccine về Việt Nam trên tổng 150 triệu liều. Mới có khoảng 4,5 triệu người được tiêm, trong đó số người được tiêm đủ 2 mũi chỉ chiếm 1% dân số", ông An cho biết.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai)

Vị đại biểu này cũng thông tin ở Đồng Nai và một số địa phương khác, các doanh nghiệp chủ động liên hệ, tiếp cận được nguồn vaccine và đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ, hướng dẫn để nhân dân vùng tâm dịch sớm được tiêm chủng.

Ông cũng đề nghị tập trung nghiên cứu cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax của Việt Nam để đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt.

Về nguồn lực, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng nước ta đang ở giai đoạn tiền làm ra thì ít mà chi thì phải nhiều, nhất là cho chống dịch. Vì vậy, vị đại biểu đoàn Đồng Nai đề nghị tập trung tối đa nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp bách. Ngoài ra, ông cũng cho rằng cần quan tâm tới giáo dục, thi cử, nghiên cứu xây dựng mô hình trường học an toàn để đưa trẻ đến trường trong bối cảnh phải xác định sống chung với COVID-19 do chưa biết đền bao giờ đại dịch mới kết thúc.

Vị đại biểu Đồng Nai nhấn mạnh phải bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội vì dịch bệnh dẫn tới nguy cơ tội phạm, vi phạm pháp luật gia tăng. Cùng với đó, Chính phủ cũng cần quan tâm tới tới quốc phòng đối ngoại, bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là khu vực trên biển, bảo đảm đủ nguồn lực để không bị bất ngờ trước mọi tình huống.