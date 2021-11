Đẩy mạnh xử lý vi phạm quảng cáo, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(VTC News) -

Ngày 24/11/2021, Cục An toàn thực phẩm tổ chức “Hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm” do Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong chủ trì. Tại Hội nghị, các đại biểu cùng tham gia thảo luận về các biện pháp và định hướng bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong đề nghị các Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi Cục ATVSTP các tỉnh/thành phố cần cập nhật, bám sát vào các văn bản mới ban hành để thực hiện chức năng quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ngoài công tác bảm đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang rất nóng hiện nay, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong cũng đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần tập trung một số nội dung chính như: giám sát, lấy mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn các tỉnh/thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xử lý vi phạm quảng cáo đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tăng cường việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc do độc tố tự nhiên; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19… để các hoạt động triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Cục ATTP cũng đề nghị các địa phương căn cứ vào nội dung hướng dẫn bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Cục An toàn thực phẩm và Viện Dinh dưỡng Quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào việc phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.