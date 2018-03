Đây là lý do khiến Mỹ muốn từ bỏ máy bay và vệ tinh do thám cỡ lớn

(VTC News) - Không quân Mỹ đang có ý định từ bỏ những vệ tinh và máy bay do thám cỡ lớn, thay thế chúng bằng các phương tiện do thám nhỏ hơn cũng như mạng lưới thông tin.

Mỹ từ bỏ chương trình máy bay do thám trị giá 7 tỷ USD, thay vào đó xây dựng hệ thống mạng thông tin kết nối các cảm biến trên máy bay có người lái và không người lái, vệ tinh, chiến hạm trên biển và các đơn vị quân đội mặt đất.

"Trong môi trường đối đầu, hệ thống mạng tích hợp cả không trung, không gian và mặt đất có khả năng đối phó tốt hơn so với từ một điểm", bà Heather Wilson, Bộ trưởng Không quân Mỹ, cho biết.

Các chuyên gia của Không quân Mỹ đánh giá ý tưởng về việc chuyển đổi từ phát triển phần cứng sang phát triển phần mềm sẽ giúp Mỹ chiếm thế mạnh trong các cuộc xung đột trong tương lai.

Bà Heather Wilson nhận định việc thay đổi trong cách chi ngân sách này nhằm giúp việc chỉ huy và kiểm soát các hoạt động tác chiến hiện quả hơn.

Các máy bay do thám với kích thước lớn trang bị radar giám sát như Northrop Grumman E-8 Joint STARS dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công trong các cuộc xung đột tiềm tàng do một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đang phát triển các loại tên lửa tốc độ cao cũng như các hệ thống do thám mặt đất và không gian tiên tiến.

Lầu Năm Góc nhận định các vệ tinh lớn và đắt tiền dễ bị tác động bởi các cuộc tấn công bằng vũ khí xung điện từ và vũ khí diệt vệ tinh, trong khi đó các vệ tinh và máy bay có kích thước nhỏ hơn sẽ dễ dàng tránh được những cuộc tấn công này.

Tình báo Mỹ nhận định các loại vũ khí diệt vệ tinh của Nga và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chính thức đi vào biên chế trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, Mỹ đang có kế hoạch phát triển các loại vệ tinh do thám có khoang chứa nhiên liệu lớn hơn để chúng có thể nhanh chóng di chuyển tới quỹ đạo khác hoặc triển khai tác biện pháp đối phó khi bị tấn công bằng vũ khí diệt vệ tinh.

