Dây diều chém đứt vỏ ô tô, cứa cổ người đi đường: Chủ diều có thể bị phạt tù

Thả diều vốn là trò chơi dân gian giải trí được nhiều người yêu thích, nhưng những năm gần đây việc thả diều trở thành ẩn họa đối với người đi đường khi xảy ra nhiều vụ dây diều chém đứt vỏ ô tô, cuốn vào xe, cứa vào cổ người tham gia giao thông.

Dây diều chém đứt cản trước ô tô

Anh N.H.Q (ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, bản thân vừa gặp phải sự cố "trên trời rơi xuống" vì dây diều. Chiều tối 30/7, khi anh lái ô tô đi từ Cầu Đuống rẽ phải xuống đường Gia Thượng (phường Thượng Thanh, quận Long Biên), bất ngờ một chiếc diều to liệng xuống đường, sợi dây diều cứa ngang mũi xe.

Khi xuống xe kiểm tra, anh bất ngờ thấy vết cứa sâu khoảng 2mm chạy thẳng từ mặt ca-lăng qua đèn gầm sang cả mép cản bên phụ.

Dây diều cứa đứt cản trước ô tô của anh Q.

Theo chủ xe, thời điểm đó, anh lái xe chậm, tốc độ khoảng 40 - 50km/h.

“Thời điểm xe vướng dây diều, người dân quanh đó đều nhìn thấy nhưng không thấy chủ diều xuất hiện. Vết cứa khá sâu, nếu với các phương tiện khác không phải ô tô, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, anh Q. nhận định.

Do vừa hết bảo hiểm xe một tháng, chưa kịp mua mới, anh Q. phải chi trả 12 triệu đồng bao gồm 9 triệu đồng tiền mua đèn, 3 triệu đồng vá cản và sơn lại xe.

Dây diều cứa cổ người đi đường

Chị H.A ở Hà Nội cho biết rất khiếp sợ khi đi qua khu vực có người thả diều. Chị kể trong một lần đưa con đi dạo công viên bị dây diều của một bạn buộc ở xe đạp chạy qua cứa vào cổ, làm con chị bị rách phần da cổ, phải đưa đi viện.

"Sau vụ việc, tôi không dám cho con ra những khu có người thả diều nữa. Mỗi lần đi ngang qua những chỗ thả diều, tôi đều thấy rùng mình, ám ảnh", chị A. nói.

Một nạn nhân khác bị diều cứa cổ là anh N.Đ. Tháng 7/2022, trong lúc di chuyển từ Phủ Tây Hồ về Thụy Khuê, anh Đ. bị dây diều rơi siết mạnh vào cổ khiến xe máy đổ, trượt dài một đoạn trên đường.

Anh Đ. được người dân giúp đỡ đưa vào vệ đường, qua kiểm tra phát hiện cổ có vết cắt 13cm đang chảy máu, tay chân bị va quẹt xây xát nhẹ.

Cuối tháng 10/2022, một nam thanh niên 29 tuổi chạy xe ngang qua cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM) cũng bị sợi dây diều cứa ngang cổ, làm đứt gân tay, phải nhập viện cấp cứu.

Vết thương từ cằm đến hàm trái dài khoảng 15cm, rỉ máu. Bệnh nhân bị mất da và đứt hoàn toàn gân gấp 3 ngón tay của bàn tay phải.

Anh Đ. bị dây diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy trên đường.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng Khoa Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, tai nạn do dây diều gây ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu phần dây cứa sâu vào cổ.

Dây dù bằng chất liệu amiang, cói, cước..., với một lực mạnh có thể làm tổn thương trực tiếp phần mô mềm, mạch máu nhỏ trên cơ thể.

Trường hợp vết cứa sâu có thể làm tổn thương mạch máu lớn, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh khi tổn thương đến động mạch cảnh ở vùng cổ.

Chủ diều có thể bị phạt tù

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật thuộc đoàn luật sư TP.HCM, cho biết tuy là trò chơi truyền thống, nhưng không phải khu vực nào người dân cũng được phép thả diều tự do.

Theo hướng dẫn tại nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, người dân không được thả diều ở địa bàn giáp ranh sân bay. Tại những khu vực không có biển cấm, người dân được tự do vui chơi, lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp, song phải đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Theo luật sư, nếu thả diều gây thiệt hại tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà người thả diều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Việc thả diều vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, an toàn hàng không hoặc an ninh trật tự công cộng, người thả diều có thể bị xử phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng, theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Trường hợp gây thương tích cho người khác, thì căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân, người vi phạm có thể phải đối diện với mức hình phạt thấp nhất là cảnh cáo, phạt tiền 5 - 20 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm, cao nhất là phạt tù 3 năm", luật sư Diệp Năn Bình cho hay.

Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật khuyến cáo người lớn phải nhắc nhở, nghiêm cấm và giám sát trẻ em khi thả diều trong khu dân cư, trên đường giao thông và gần đường dây điện.

Người dân nên chọn thả diều ở những nơi có khoảng không gian rộng, không có đường dây, trạm điện ở gần để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và mọi người.

