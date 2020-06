TP.HCM đề xuất thu phí hạ tầng cảng biển, giữ lại 10% số tiền thu

Ngày 11/6, Sở GTVT TP.HCM cho biết, sau chuyến công tác 3 ngày học tập kinh nghiệm của TP Hải Phòng, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm có báo cáo gửi UBND TP về tình hình xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển của TP.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TCS)

Theo báo cáo, Sở GTVT TP.HCM đánh giá TP có vị trí cảng biển và sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tương đồng với Hải Phòng. Cảng biển tại TP.HCM gồm 4 khu bến chính nằm dọc các sông từ phía Đông xuống phía Nam TP như: Cảng Cát Lái (7 cảng), cảng trên sông Sài Gòn (12 cảng), Cảng Nhà Bè (11 cảng), Cảng Hiệp Phước (12 cảng).

Tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua cảng bình quân hàng năm là 5%, liên tục tăng nhanh và vượt mức dự báo của Bộ GTVT những năm gần đây. Trung bình có khoảng 26.000 lượt xe vận tải hàng hóa ra vào cảng biển mỗi ngày.

Cũng theo Sở GTVT TP.HCM, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối các cụm cảng phát triển chậm, không theo kịp sự phát triển của các cảng biển, dẫn đến ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường... Đây là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của TP.

Từ đó, Sở GTVT TP.HCM cho rằng, để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại các cảng biển, phải đầu tư xây dựng các tuyến đường mới, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu để đảm bảo lưu thông hàng hóa, tăng sức cạnh tranh hệ thống cảng.

Để có nguồn vốn hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển, việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố là phù hợp.

Về mức phí, Sở đề xuất lựa chọn dựa trên so sánh mức thu phí của các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn... Ưu tiên xây dựng mức thu phí cho hàng xuất nhập khẩu do tỷ trọng hàng tạm nhập tái xuất, quá cảnh, gửi kho ngoại quan chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với hàng xuất nhập khẩu.

Sở GTVT TP.HCM dự kiến trích lại không quá 10% số thu để phục vụ công tác thu phí. Đề án thu phí dự kiến được trình UBND TP trong tháng 8/2020.