Tiệc tri ân đại lý, đối tác đầy cảm xúc của Topal

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự thành công của Topal trong suốt một năm qua mà còn là buổi tiệc gắn kết tình thân giữa Tập đoàn Austdoor với quý đại lý và đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hưng Dũng – Giám đốc Kinh doanh Nhôm toàn quốc của Tập đoàn Austdoor chân thành chia sẻ: “Năm 2019, nhôm Topal của Tập đoàn Austdoor đạt mức tăng trưởng 45% trong năm qua, tháng 12 cũng là tháng có sản lượng và doanh thu đạt kỷ lục từ trước đến nay, giúp Topal trở thành một trong những nhà cung cấp nhôm lớn của Việt Nam. Để có được những thành công như ngày hôm nay, chúng tôi thấu hiểu rất rõ, chính là nhờ sự tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hợp tác của Qúy khách hàng, đối tác và đại lý".

Khép lại năm 2019 với nhiều thành quả ấn tượng, Topal tiến tới năm 2020 với mục tiêu Go Global và tăng trưởng hơn nữa để từng bước vươn ra thế giới. Năm 2020, Ban lãnh đạo Tập đoàn quyết định đầu tư trọng điểm vào việc phát triển các thương hiệu thương mại, đặc biệt là Topal. Xây dựng Topal thành Top of mind - thương hiệu hàng đầu trong tâm trí người tiêu dùng về sản phẩm nhôm bằng cách truyền thông mạnh mẽ phim quảng cáo, giới thiệu trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, khẳng định vị thế của Tập đoàn Austdoor là tập đoàn hàng đầu về cửa và nguyên vật liệu xây dựng, đưa tầm nhìn hàng đầu Đông Nam Á vào các hành động thực tế.

Bên cạnh đó, Topal sẽ tiếp tục thực hiện Chiến lược Truyền thông vận động, hỗ trợ đại lý, người tiêu dùng tương tác với nhau và tiếp cận trải nghiệm cũng như sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Austdoor với nhiều ưu đãi và lợi ích nhất. Đưa vào chính sách kinh doanh, hỗ trợ các đại lý hợp tác chiến lược phân phối và sản xuất sản phẩm nhôm Topal của Tập đoàn Austdoor toàn diện về xây dựng thương hiệu, hình ảnh, truyền thông quảng cáo thu hút trực tiếp khách hàng.

Cũng tại sự kiện, Topal đã trao giải cho anh Đặng Quốc Hiển người trúng giải HIO Trường ĐHBK Miền Nam 2019 với giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Giải Golf ĐH Bách Khoa Hà Nội Miền Nam do Topal tài trợ được tổ chức tại sân Golf TSN với sự góp mặt của hơn 140 Golfer là các cựu sinh viên, giảng viên của trường có chung niềm đam mê là theo đuổi ngành kỹ thuật.

Tại giải đấu, với pha ghi điểm Hole In One on Green đầy thuyết phục, anh Đặng Quốc Hiển đã vô cùng xuất sắc khi chiến thắng bởi tỉ lệ thắng trong phần chơi này là 1/25.0000 người. Việc tài trợ cho các giải đấu đã mở ra cơ hội hợp tác cho Tập đoàn Austdoor và các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực xây dựng. Các giải Golf đều đã được tổ chức vô cùng thành công với hình ảnh thương hiệu Topal xuất hiện trang trọng.

