Thủ tướng yêu cầu khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong năm 2020

Liên quan đến ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về việc thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019, việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng đầu năm 2020, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương trình Chính phủ dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo nhiệm vụ được giao để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ GTVT cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông: Đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông; Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất; Dự án nhà ga T3 Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành khai thác dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong năm 2020.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2020 (trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông), báo cáo Chính phủ đầy đủ những vướng mắc của các dự án này, trình Quốc hội để có hướng xử lý.

Ngoài ra, phải rà soát, tổ chức lại giao thông ở các tuyến phức tạp, khắc phục tình trạng ùn tắc và xoá bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tăng cường công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt.

Bộ GTVT phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm có phương án giải quyết những khó khăn của lĩnh vực đường sắt; tiếp tục hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô kinh doanh vận tải, kết nối, chia sẻ với lực lượng công an để phục vụ kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo đảm an ninh trật tự.

Bộ này cũng được yêu cầu tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và tại các đầu mối hàng hoá lớn; nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.