Thủ tướng trình Quốc hội báo cáo tiền khả thi điều chỉnh cao tốc Bắc – Nam

Ngày 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công văn số 543/TTg-CN gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc trình Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Nhà nước, tờ trình của Bộ GTVT, căn cứ ý kiến các thành viên Chính phủ, Thủ tướng thông qua dự thảo Tờ trình Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nói trên.

Bộ GTVT đề xuất 2 thay đổi lớn tại Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo công văn, Bộ trưởng Bộ GTVT được giao thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình và trực tiếp báo cáo, giải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung nói trên.

Trước đó, trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định số 3052/BC-HĐTĐNN ngày 11/5 của Hội đồng thẩm định Nhà nước, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp thu, chỉnh sửa và đến chiều cùng ngày đã có Tờ trình số 4450/TTr -BGTVT gửi Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh.

Tại văn bản này, Bộ đề xuất 2 thay đổi lớn tại dự án so với Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội năm 2017. Cụ thể, tổng mức đầu tư chỉ còn 99.493 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với con số từng được Quốc hội thông qua do loại bỏ chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng.

Bộ cũng đề nghị sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương để đầu tư 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án thành phần triển khai theo hình thức PPP, gồm các đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong số 99.493 tỷ đồng dự kiến huy động, có 55.000 tỷ đồng được Quốc hội bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và 44.493 tỷ đồng dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ GTVT cũng đề xuất báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định giao Chính phủ tổ chức triển khai toàn bộ các dự án thành phần và xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn Nhà nước tại các dự án đó để xem xét, quyết định theo thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.