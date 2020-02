Thủ tướng: Ngành thuế cần biện pháp mạnh dẹp bỏ sự thờ ơ với người dân, doanh nghiệp

Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách 11 tháng năm 2018 cho thấy, đến 30/11, toàn ngành Thuế thực hiện đạt 997.397 tỷ đồng, bằng 93,2% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017; nhìn chung tổng thu ngân sách 11 tháng đạt khá so với nhiều năm gần đây.