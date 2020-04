Tháng 5/2021 khởi công sân bay Long Thành: Bộ GTVT lo tiến độ, ACV vẫn tự tin

Tại báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhấn mạnh, Bộ và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã lựa chọn kiến trúc nhà ga và hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước đang dự thảo báo cáo thẩm định dự án, trong tháng 4/2020 sẽ hoàn thành báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo báo cáo của Bộ GTVT gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khởi công vào tháng 5/2021. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, việc triển khai thiết kế kỹ thuật hạng mục san nền dự án sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vào tháng 7/2020. Thời gian khởi công dự kiến vào tháng 5/2021. Thời gian hoàn thành thi công xây dựng tất cả các hạng mục là tháng 12/2025.

Tuy nhiên, Bộ GTVT xác nhận, hiện nay tiến độ giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, có khả năng ảnh hưởng tới quá trình triển khai thi công dự án. Cụ thể, Bộ chỉ ra những khó khăn do diện tích thu hồi thực tế của nhiều trường hợp tăng hoặc giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá đất sau khi cập nhật khác nhiều so với bước lập dự án...

Vì thế, Bộ GTVT đánh giá việc bàn giao toàn bộ diện tích đất trong giai đoạn 1 dự án (hơn 1.800ha) vào tháng 10/2020 là khó khả thi; khả năng hoàn thành khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn vào tháng 7/2020 để bố trí cho 700 hộ dân trong vùng dự án cũng khó thực hiện được.

Mặc dù vậy, ACV lại tự tin có thể đảm bảo được tiến độ, chất lượng dự án nếu được giao đầu tư sân bay Long Thành. Theo ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, ACV cam kết sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành dự án vào năm 2025. Ông Thanh cho biết thêm, dù cũng chịu các tác động nặng nề bởi COVID-19, ACV vẫn chú trọng ưu tiên và cân đối đủ nguồn lực cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ACV, phần diện tích cần đảm bảo để khởi công dự án là diện tích của Tổng công ty Cao su Đồng Nai hiện đã cơ bản hoàn thành. Do đó, ACV khẳng định tiến độ chung của toàn bộ dự án sẽ không bị ảnh hưởng.

Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những dự án quan trọng cấp quốc gia được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F theo phân cấp của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực, với quy mô, công suất sau khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác.

