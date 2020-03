Sớm đưa đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào hoạt động nhằm giảm lãng phí

Chiều 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và một số ngành, về các dự án giao thông trọng điểm, nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh TTXVN)

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có nhiều công trình giao thông trọng điểm do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư như: Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, các tuyến đường Vành đai 3, 4, 5, các tuyến cao tốc nối Hà Nội với Hạ Long, Thái Nguyên, đường Hồ Chí Minh, đường sắt quốc gia, các tuyến đường thuỷ trên các tuyến sông lớn, cảng Hàng không quốc tế Nội Bài…

Đây là những công trình có ý nghĩa đối với yêu cầu phát triển hiện tại và lâu dài của Hà Nội, nhất là trong bối cảnh thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, quá tải, do diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất đô thị của thành phố mới đạt chưa đầy một nửa so với tiêu chuẩn và tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt thấp, dưới 20%. Vì vậy, việc sớm bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư cho thành phố Hà Nội đưa vào vận hành và trả nợ các khoản vay đầu tư dự án là việc làm cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, lý do dự án chưa bàn giao được theo đúng tiến độ cho thành phố Hà Nội là do vướng mắc về thanh toán, quyết toán, nhất là việc tuân thủ kết luận liên quan của Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng làm chậm tiến độ vận hành thử và bàn giao dự án cho Thành phố Hà Nội theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án đường sắt tuyến Cát Linh – Hà Đông là dự án quan trọng của quốc gia, cần sớm đưa vào hoạt động nhằm giảm thiểu tổn thất, lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm Tổ trưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Tổ phó cùng với thành viên là lãnh đạo một số Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch, phân loại các công việc của Ban quản lý dự án, Tổng thầu, từng Bộ, ngành và Hà Nội để báo cáo Chính phủ quyết định, nhằm nghiệm thu, bàn giao và vận hành có điều kiện, thúc đẩy dự án đi vào hoạt động.