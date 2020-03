Sắp đầu tư tuyến tránh Long Xuyên, nâng cấp quốc lộ 91C

Nội dung cũng được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc sớm đầu tư xây dựng tuyến tránh Long Xuyên và nâng cấp Quốc lộ 91C.

Thành phố Long Xuyên. Ảnh: T.L

Bộ GTVT cho biết, đối với tiến độ xây dựng tuyến đường tránh Long Xuyên, sau 9 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tài chính gửi Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về việc vay vốn cho dự án xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên, ngày 20/2/2020 văn bản chính thức về hiệp định vay vốn đã được Bộ Tài chính và ADB ký kết.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo sớm bố trí vốn, trước tiên cho công tác giải phóng mặt băng để triển khai thực hiện dự án đầu tư tuyến tránh Long Xuyên.

“Đối với đề nghị nâng cấp Quốc lộ 91C, sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ GTVT dự kiến đưa dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 91C vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, Bộ GTVT đã có kế hoạch rà soát, kiểm tra thực địa từng tuyến đường trong danh mục dự kiến, trong đó có Quốc lộ 91C”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Tháng 7/2019, trong báo cáo gửi Bộ GTVT, tỉnh An Giang cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Tỉnh An Giang cũng ban hành Quyết định giao thành phố Long Xuyên làm Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án. Tỉnh cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) để triển khai các bước tiếp theo của Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án.

An Giang đề nghị sớm thống nhất với ADB về điều chỉnh hiệp định vay vốn; làm cơ sở trình Thủ tướng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tạm ứng từ nguồn vốn của Bộ để tỉnh An Giang giải ngân (hoặc tạm ứng) bồi hoàn kịp thời cho các hộ dân, nhằm thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đề ra trong năm 2019,

Đối với công tác đầu tư Khu tái định cư, theo tỉnh An Giang, trong thời gian Bộ GTVT chưa được bố trí nguồn vốn, đề nghị thống nhất cho tỉnh An Giang tạm ứng trước ngân sách địa phương để triển khai đầu tư hoàn thành khu tái định cư nhằm bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng của dự án. Khi Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên được Chính phủ giao kế hoạch vốn, Bộ GTVT bố trí, để hoàn lại cho ngân sách tỉnh.