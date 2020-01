Quý IV tăng, doanh thu cả năm của chứng khoán Bản Việt vẫn giảm

CTCK Bản Việt (VCSC) công bố doanh thu thuần quý IV/2019 đạt 422,4 tỷ đồng, tăng hơn 3,8% so với quý IV/2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 250,2 tỷ đồng trong Quý IV/2019, tăng 56,3%; Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 200,5 tỷ đồng tăng hơn 52,7% so với quý IV/2018.

Việc lợi nhuận quý IV/2019 của VCSC tăng mạnh do công ty đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư. Trong quý IV, VCSC bán ra lượng lớn danh mục các cổ phiếu như HPG, ACB, MBB, SAB, VNM, VIC, VJC, MML…trong khi mua thêm MSN, FPT… VCSC cho biết danh mục đầu tư được cơ cấu mạnh khi công ty nhìn nhận diễn biến thị trường cổ phiếu niêm yết sẽ khó khăn suốt cả năm 2019.

Lợi nhuận năm 2019 của chứng khoán Bản Việt giảm so với năm 2018.

Cả năm 2019, doanh thu thuần của Chứng khoán Bản Việt ghi nhận 1.540,9 tỷ đồng, giảm 15,4% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế 855 tỷ đồng, giảm 15,5% so với năm 2018, hoàn thành 100,6% kế hoạch. EPS đạt 4.235 đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 19,9%.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng môi giới đạt 89,6 tỷ đồng trong quý IV/2019, tăng 26% so với quý III/2019 và lũy kế cả năm đạt 324,5 tỷ đồng. Năm 2019, VCSC tiếp tục giữ vững thứ hạng Top 3 thị phần môi giới trên HOSE với 8,19% thị phần, giảm so với mức 10,95% năm 2018.

Mảng ngân hàng đầu tư tập trung chủ yếu là mua bán, sáp nhập và tăng vốn tư nhân, đã đóng góp doanh thu 27,6 tỷ đồng trong IV/2019 và cả năm đạt 179,2 tỷ đồng.

Mảng vay ký quỹ đóng góp 95,2 tỷ đồng doanh thu trong quý IV/2019 (tăng 2,3% so với quý III/2019) và lũy kế cả năm đạt 343,7 tỷ đồng, thấp hơn 24,1% so với năm 2018 do hai nguyên nhân là định hướng hạn chế cho vay ký quỹ và thị trường kém sôi động.

Tính đến cuối năm 2019, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ mức 1.144 tỷ xuống 794 tỷ trong năm 2019, chủ yếu là do tiền gửi ngân hàng của VCSC sụt giảm. Vay ngắn hạn của công ty này gần 1.451 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu VCI của của Chứng khoán Bản Việt đang đứng tại mức giá 28.500 đồng/CP, giảm hơn 36% so với hồi đầu năm 2019.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2020 với quy mô 800 tỷ đồng.