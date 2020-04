'Ông lớn' dầu khí khó khăn, dòng tiền âm hơn 1.700 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với kết quả kém khả quan. Theo đó, doanh thu thuần của PVS ghi nhận hơn 3.241 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ 2019.

PTSC gặp nhiều khó khăn trong quý I/2020 vì COVID-19.

Doanh thu tài chính hơn 110 tỷ đồng, tăng 137%. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng 240% từ 10,6 tỷ đồng lên 34,2 tỷ đồng, trong đó lãi vay hơn 14,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong kỳ tăng nhẹ lên 24,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ hơn 136 tỷ đồng xuống hơn 123,8 tỷ đồng.

Trừ các khoản chi phí, PTSC lãi ròng hơn 111 tỷ đồng, giảm 70% - kết quả cực kỳ khiêm tốn với doanh nghiệp có tổng tài sản lên đến hơn 25.000 tỷ đồng.

Theo giải trình của PTSC nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do kết quả kinh doanh của dịch vụ cơ khí dầu khí và một số dịch vụ khác thấp hơn cùng kỳ, ngoài ra phần lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO, FPSO) khi hợp nhất làm KQKD của PVS thấp hơn cùng kỳ.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 và biến động giá dầu, PTSC đặt mục tiêu đạt 15.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất trong 2020, giảm 12% so với doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng, giảm 20,8% so với năm 2019.

PTSC hiện đang nợ trên 12.400 tỷ đồng, đa số là nợ ngắn hạn, khiến doanh nghiệp trả lãi vay 14,4 tỷ từ đầu năm.

Tại thời điểm 31/3, PVS có tổng tài sản 25.438 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm.

Hiện khoản phải thu ngắn hạn đang ghi nhận hơn 5,522 tỷ đồng, tăng 19%, trong đó phải thu ngắn của khách hàng chiếm 4.257 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 1.427 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, hết quý I, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PVS âm gần 1.761 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 767 tỷ đồng.

PTSC thành lập 2/1993 trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là Công ty Địa vật lý và Công ty Dịch vụ dầu khí (GPTS) và Công ty Dịch vụ dầu khí (PSC).

Tháng 2/2007, PTSC chuyển sang hình thức hoạt động cổ phần và năm 2010 phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 2.978 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PTSC giao dịch mức 11.500 đồng/cổ phiếu, từ đầu năm, mã này giảm 33,2%.