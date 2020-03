Nhiều doanh nghiệp Việt dính 'quả đắng' tại Mỹ

Trung tâm Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York, Mỹ) vừa đưa ra cảnh báo về việc giao dịch thương mại với đối tác tại thị trường Mỹ. Theo đó, gần đây, nhiều công ty Việt Nam chịu thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng thương mại với đối tác tại thị trường Mỹ do bị lừa, hoặc đối tác phá sản không có khả năng thanh toán.

Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp chưa nghiên cứu kỹ đối tác khi đặt quan hệ làm ăn, hoặc tìm đối tác qua Internet nhưng chưa có khâu thăm dò, kiểm tra.

Cá biệt, có trường hợp mong muốn bán được hàng, nên doanh nghiệp thường giành cho đối tác lợi thế trong các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là điều khoản thanh toán (DA-chấp nhận thanh toán và nhận chứng từ).

“Trung tâm nhận thấy khâu này hay bị đối tác lợi dụng để chậm trả tiền, hoặc có thể không thanh toán vì họ chỉ cần xác nhận trả tiền là có bộ chứng từ để nhận hàng”, thông cáo của Vietrade New York cho biết.

Trong bối cảnh các thị trường đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thận trọng hơn. Để tránh rủi ro cho doanh nghiệp, Vietrade New York khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với đối tác nước ngoài lưu ý kiểm tra kỹ thông tin đối tác, nhất là với trường hợp tra cứu trên mạng.

Trường hợp với đối tác làm lần đầu nên làm thử với trị giá hợp đồng vừa phải. Khi thanh toán, nên dùng LC không hủy ngang.

Đặc biệt, doanh nghiệp có thể nhờ cơ quan đại diện thương mại Việt Nam đóng tại địa bàn kiểm tra giúp những thông tin như địa chỉ, điện thoại, người giao dịch, tình hình hoạt động của công ty đối tác...

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nếu cần biết thêm thông tin về thị trường Mỹ có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York.