‘Mắc cạn’ ở Splendora, Vinaconex muốn tái cấu trúc An Khánh JVC

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào 29/6 tới đây.

Theo đó, năm 2020 Vinaconex đặt mục tiêu đạt doanh thu 9.530 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 820 tỷ đồng, tăng 4% so với lợi nhuận đạt được trong 2019.

Vinaconex cũng dự kiến phát hành hơn 66,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Với giá chào bán được xác định là 15.000 đồng/cổ phần, VCG dự kiến thu về gần 994 tỷ đồng. Trên thị trường cổ phiếu VCG đang giao dịch quanh mức 27.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán chỉ bằng khoảng 55% thị giá hiện tại của cổ phiếu VCG

Đáng chú ý, Vinaconex lên kế hoạch tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).

Theo tài liệu, An Khánh JVC được thành lập từ 2006, là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh (Splendora). An Khánh JVC có vốn điều lệ hơn 580,53 tỷ đồng, do Vinaconex và Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long góp, mỗi bên 50%.

Theo Vinaconex, với cơ cấu vốn hiện nay sẽ có bất lợi về thời gian trong việc triển khai các dự án do phải đạt được sự đồng thuận của cả 2 bên. Trong bối cảnh đó, với khoản nợ hiện nay của An Khánh JVC là 3.406 tỷ đồng làm phát sinh chi phí tài chính rất lớn, tăng áp lực tài chính và tăng lỗ lũy kế hàng năm.

Do vậy Vinaconex đề xuất 2 phương án, hoặc Vinaconex chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại An Khánh JVC cho thành viên góp vốn còn lại hoặc các nhà đầu tư khác; hoặc Vinaconex mua lại toàn bộ phần vốn góp của đối tác còn lại để chủ động điều hành và triển khai dự án.

Dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh (hay còn gọi là Splendora) trải dài trên trục Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận 3 xã của huyện Hoài Đức với quy mô rất lớn 264ha, tổng mức đầu tư dự kiến 2,57 tỷ USD.

Dù được quy hoạch bài bản và có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư “máu mặt” nhưng sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, đến nay Splendora mới chỉ hoàn thành một phần nhỏ khoảng trên 50ha vào 2013 (giai đoạn 1) là khu biệt thự và chung cư cao cấp, phần còn lại lâu này vẫn là đất trống bỏ hoang hóa.

Báo cáo tài chính cho thấy quý I/2020 Vinaconex ghi nhận tới 633 tỷ đồng lãi thoái vốn các khoản đầu tư. Tuy nhiên phải thu khó đòi khiến VCG phải trích lập dự phòng 574 tỷ đồng. Kết quả, Vinaconex lãi ròng gần 64 tỷ đồng giảm 35% so với cùng kỳ. Tính đến 31/3/2020, VCG có 6.805 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn trong đó lớn nhất là phải thu ngắn hạn của khách hàng số tiền 3.609 tỷ đồng.