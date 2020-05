Đầu năm 2020, các 'đại gia' bia rượu liên tục gặp 'hạn',

Sabeco doanh thu giảm mạnh

Báo cáo tài chính quý I/2020 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho thấy doanh thu thuần của Công ty này giảm 47% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt gần 4.910 tỷ đồng (quý I/2019 đạt 9.336 tỷ đồng).

Lợi nhuận của Sabeco giảm kỷ lục vì chịu tác động từ Nghị định 100 và dịch COVID-19.

Trong đó, doanh thu từ sản phẩm bia chiếm phần lớn lợi nhuận với 4.350 tỷ đồng, doanh thu từ các mặt hàng như nước giải khát, rượu cồn chỉ chiếm lần lượt 32,4 tỷ và 22,3 tỷ đồng.

Theo giải trình của Sabeco, việc doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng khủng hoảng không mong đợi của đại dịch COVID-19, Sabeco cũng đã thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí để bù đắp. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Sabeco cũng giảm 43% và chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền kinh doanh của Sabeco trong quý âm gần 1.100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 378 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sabeco, tổng tài sản đến cuối tháng 3/2020 là 24.200 tỷ đồng, giảm 2.700 tỷ đồng so với ngày 1/1/2020.

Không những tình hình kinh doanh bết bát mà cổ phiếu SAB của Sabeco cũng giảm tương đối mạnh. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 29/4, mã SAB được giao dịch ở mức 163.000 đồng/cổ, tính từ sau Tết đến nay SAB đã giảm 29%.

Doanh thu Habeco lần đầu âm gần 100 tỷ đồng

Bết bát hơn cả Sabeco, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa có một quý kinh doanh không thể tệ hơn khi lỗ gần trăm tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 1/2020 Habeco lỗ sau thuế 98,33 tỷ đồng, giảm 162 tỷ đồng so với cùng kỳ (quý I/2019 công ty này lãi 64 tỷ đồng). Sau nhiều năm hoạt động, lần đầu tiên Habeco lỗ nặng đến như vậy.

Lần đầu tiên Habeco báo lỗ trong nhiều năm hoạt động.

Theo đó, doanh thu thuần của Habeco chỉ đạt 774 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu và sản lượng giảm mạnh nhưng các chi phí trong kỳ của Habeco không thay đổi nhiều so với năm trước như các chi phí bán hàng là 185 tỷ đồng (giảm 4%), chi phí doanh nghiệp tăng lên 81 tỷ đồng. Một số chi phí còn tăng so với quý I/2019 như chi phí quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ, nhân viên bán hàng, quản lý...

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Habeco âm hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối quý I giảm còn 6.828 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 17,5% trị giá 751 tỷ đồng.

Giải trình về khoản thua lỗ trên của công ty, Tổng Giám đốc - ông Ngô Quế Lâm cho biết: "Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc giảm lợi nhuận quý I/2020 so với cùng kỳ chủ yếu do Habeco chịu ảnh hưởng lớn từ tác động kép về quy định sử dụng rượu bia (Nghị định 100) và đại dịch COVID-19, khiến sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ".

Trước tình hình kinh doanh không mấy khả quan của các công ty bia rượu, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) có kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành bia gửi Thủ tướng.

VBA cho biết, từ đầu năm 2020, ngành bị ảnh hưởng bởi tác động kép do dịch COVID-19 và Nghị định 100 nên sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp giảm sản lượng tiêu thụ đến 40-50%, nhiều hàng quán dịch vụ ăn uống giảm đến 70-80% lượng khách so với cùng kỳ 2019. “Giảm sản lượng tiêu thụ tác động tiêu cực làm giảm doanh thu, các doanh nghiệp nhỏ có thể phải đóng cửa do làm ăn khó khăn”, VBA cho biết.

Hiệp hội kiến nghị, hoãn đề xuất tăng các loại thuế trong thời gian tới để các doanh nghiệp ổn định yên tâm đầu tư phát triển sản xuất đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu; Có chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuất sản phẩm có độ cồn thấp hoặc không có độ cồn để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, phù hợp với quy định của pháp luật và góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Đối với Nghị định 100, VBA kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn để phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, VBA kiến nghị Chính phủ xem xét lại mức xử phạt hiện nay vì mức phạt này là quá cao so với thu nhập bình quân của người dân, đặc biệt là mức phạt đối với xe máy, phương tiện giao thông rất phổ biến hiện nay ở Việt Nam, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nơi không có các phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe buýt...

Đồng thời, xem xét bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo đối với những người đi xe máy vi phạm lần đầu với nồng độ cồn thấp như quy định trước đây của Chính phủ.