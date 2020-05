'Cú sốc kép' khiến đại gia bia rượu Hà Nội Habeco lỗ gần trăm tỷ đồng

Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội – Habeco vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 với khoản lỗ sau thuế 98,33 tỷ đồng, giảm 162 tỷ đồng so với cùng kỳ (quý I/2019 công ty này lãi 64 tỷ đồng).

Còn tại báo cáo tài chính riêng quý I/2020, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã được soát xét của Habeco đạt 2,91 tỷ đồng, giảm 129,8 tỷ đồng (tương ứng giảm 98%) so với cùng kỳ. Như vậy đây là năm đầu tiên đại gia rượu bia Hà Nội bị thua lỗ.

Chịu tác động kép, Habeco lỗ gần trăm tỷ đồng quý đầu năm 2020. (Ảnh: Vietnam+)

Giải trình về khoản thua lỗ trên của công ty, Tổng Giám đốc - ông Ngô Quế Lâm cho biết: "Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc giảm lợi nhuận quý I/2020 so với cùng kỳ chủ yếu do Habeco chịu ảnh hưởng lớn từ tác động kép về quy định sử dụng rượu bia (Nghị định 100) và đại dịch COVID-19, khiến sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ".

Theo đó, doanh thu thuần của Habeco chỉ đạt 774 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu và sản lượng giảm mạnh nhưng các chi phí trong kỳ của Habeco không thay đổi nhiều so với năm trước như các chi phí bán hàng là 185 tỷ đồng (giảm 4%), chi phí doanh nghiệp tăng lên 81 tỷ đồng. Một số chi phí còn tăng so với quý I/2019 như chi phí quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ, nhân viên bán hàng, quản lý...

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Habeco âm hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối quý I giảm còn 6.828 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 17,5% trị giá 751 tỷ đồng.