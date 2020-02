Bitcoin lao dốc, thị trường hoảng loạn, 50 tỷ USD bị ‘thổi bay’

Theo dữ liệu thống kê từ CoinMarketCap, tổng vốn hoá toàn thị trường tiền ảo lúc 7h sáng nay (28/2) là 250,4 tỷ USD. Như vậy, so với hồi đầu tuần, thị trường tiền điện tử mất con số khổng lồ 50 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu do giá Bitcoin cùng loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc sau các đợt bán tháo liên tục.

Bitcoin tuần qua giảm giá liên tục từ mức trên 9.500 USD xuống quanh 8.500 USD. Hiện mỗi Bitcoin tạm đứng mức 8.700 USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng 45 tỷ USD, vốn hoá ghi nhận 160 tỷ USD.

Bitcoin liên tục lao dốc và diễn biến khó lường. (Ảnh: unsplash)

Việc tiền ảo phổ biến và giá trị nhất thế giới lao dốc liên tục trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều châu lục khiến vai trò như “tài sản trú ẩn an toàn” của Bitcoin bị hoài nghi.

Theo các nhà phân tích, nếu Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn thì Covid-19 sẽ là nhân tố thúc đẩy đồng tiền này tăng trưởng. Lý do là nhà đầu tư có xu hướng chuyển mối quan tâm từ thị trường truyền thống sang các tài sản an toàn khác. Thời điểm hiện tại, trong khi vàng lên đỉnh thì Bitcoin lại quay đầu lao dốc.

Nhà phân tích và giao dịch chuyên nghiệp DonAlt cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục giảm cho đến khi đạt khoảng 8.000 USD. “Bitcoin hiện đang gặp nhiều bất lợi. Mặc dù giá tiền ảo hàng đầu đang tiếp cận một vài mức hỗ trợ mạnh mẽ, song đây vẫn chưa phải là mức giá tồi tệ nhất đối với các nhà giao dịch. Bitcoin sẽ hướng tới phạm vi giá khoảng 8.000 USD”, DonAlt nói.

Nhà giao dịch nổi tiếng Mac thậm chí còn đưa ra kịch bản tồi tệ hơn khi dự báo Bitcoin có thể xuống thấp hơn mức 6.000 USD.

Đáng chú ý, không chỉ Bitcoin mà ngay cả những tiền ảo khác cũng chứng khiến mức giảm giá liên tục trong vài ngày qua. Etherum hiện giao dịch mức 228,5 USD, Ripple giao dịch mức 0,239 USD, Bitcoin Cash là 324 USD, Bitcoin SV là 227,4 USD, Litecoin là 61 USD… so với hồi đầu tuần, giá mỗi tiền ảo giảm từ 5 – 10%.

Tại Việt Nam, giá Bitcoin hiện giao dịch mức 210 triệu đồng, tăng 2% so hôm qua. Tuy nhiên, giao dịch khá ảm đạm, gần như không ghi nhận hợp đồng mua – bán mới. Nguyên nhân chủ yếu do là nhà đầu đầu tư chưa lấy lại niềm tin sau cú thua lỗ quá nặng hồi cuối năm 2017, đầu 2018.

Bitcoin từng đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm 2017 với gần 20.000 USD. Tuy nhiên, tiền ảo có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường giảm giá không phanh xuống 3.200 USD vào 2018.

Tiền điện tử tiếp tục trải qua năm 2019 với nhiều biến động. Giá trị có lúc được đẩy lên chạm ngưỡng 14.000 USD song đà tăng không giữ được và liên tiếp trượt dốc, nhiều thời điểm xuống 6.000 USD.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Bitcoin sẽ khởi sắc trong 2020, nhưng hiện tại tiền ảo hàng đầu đang lên xuống thất thường, biến động tới 10% chỉ trong tuần.

