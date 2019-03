Đầu tư học viện bóng đá Barcelona tại New York: Lấy thẻ xanh Mỹ

Từ năm 2013 – 2018, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc là những Quốc gia chiếm đa số về lượng di cư diện đầu tư đến Mỹ, Canada và các nước Châu Âu như Malta hay Đảo Síp. Với việc kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, khiến nhu cầu lấy thêm Quốc tịch hoặc trở thành công dân toàn cầu, hưởng các phúc lợi xã hội – giáo dục – y tế của người Việt ngày càng tăng cao.

Vừa qua, chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ (EB-5) chính thức được Chính phủ Mỹ gia hạn đến hết ngày 30/09/2019, giúp những nhà đầu tư vẫn còn chần chừ trong quyết định di cư có thêm thời gian cho quyết định thay đổi cuộc sống cả gia đình. Tuy nhiên, thủ tục thụ lý và xét duyệt hồ sơ đang gia tăng theo hướng khắt khe hơn. Đặc biệt, Quốc hội Mỹ có thể thông qua những điều kiện xét duyệt phức tạp hơn bất kỳ lúc nào, ví dụ tăng mức đầu tư EB-5 lên 925.000 USD hoặc 1,35 triệu USD - vượt xa so với mức 500.000 USD hiện tại.Trong giai đoạn này, việc xúc tiến hồ sơ EB-5 sớm sẽ tạo lợi thế về thời gian cho nhà đầu tư, nhất là với những gia đình đang có con ở độ tuổi không an toàn (trên 16 tuổi).

Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, nhà đầu tư cần xem xét 3 yếu tố tối quan trọng nhất

1. Đơn vị tư vấn

Khi tìm hiểu về lĩnh vực đầu tư định cư, nhà đầu tư nên cân nhắc tìm kiếm những dịch vụ có nhiều kinh nghiệm về di trú và kinh doanh tại thị trường Mỹ. Họ sẽ giúp bạn đưa ra những ý kiến chuyên môn và cung cấp những kiến thức đầy đủ, rõ ràng và minh bạch nhất cho nhà đầu tư về vấn đề di trú, cũng như hỗ trợ tốt nhất xuyên suốt quá trình thực hiện hồ sơ.

American Plus Group (APG) là đơn vị tiên phong trong thị trường tư vấn Mua nhà bên Mỹ cho người Việt Nam từ năm 2014, và phát triển các dịch vụ Tư vấn Định cư Mỹ - Canada – Châu Âu (Malta, Ireland, Bồ Đào Nha, Đảo Sip, Hy Lạp…), đã phục vụ hàng trăm khách hàng định cư & mua nhà bên Mỹ trong những năm qua với tỷ lệ hồ sơ thành công lên đến 100%.

Ban giám đốc Công ty American Plus Group (APG) cùng đối tác tại một hội thảo

2. Dự án đầu tư

Với nhu cầu cực lớn của đầu tư định cư, hiện có đến hàng trăm dự án EB5 trên toàn nước Mỹ, giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo trong việc chọn lựa dự án, dựa trên các yếu tố như: chủ đầu tư, thương hiệu dự án, cấu trúc vốn an toàn, vốn kêu gọi EB-5 thấp, số việc làm được tạo ra, v.v

Với sự có mặt của hàng loạt các dự án EB-5 về bất động sản hiện nay như tòa tháp Central Park Tower, khu đô thị Cota Vera, khách sạn 9 Orchard, khu đô thị Escaya (đều do American Plus Group tư vấn tại Việt Nam)… thì dự án mới nhất lại là một sự khác biệt và đem lại sự chú ý, hấp dẫn mạnh mẽ đến nhà đầu tư: DỰ ÁN HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ BARCELONA TẠI NEW YORK – một dự án được Chính phủ Mỹ bảo đảm bằng trái phiếu Chính phủ.

Đầu tư Định cư EB5 vào dự án Học viện Bóng đá Barcelona (New York)

Học viện bóng đá Barcelona Academy (Barca Academy) là học viện bóng đá & thể thao danh giá nhất nước Mỹ; được hợp tác xây dựng trên nền tảng của CLB bóng đá danh tiếng FC Barcelona (Tây Ban Nha) và United Healthcare – Tập đoàn chăm sóc sức khỏe có doanh thu cao thứ 6 nước Mỹ; và được xây dựng dưới sự tư vấn của Tập đoàn kiểm toán Quốc tế Deloitte.

Giới thiệu sơ nét về dự án

* Tổng quan:

Barca Academy có diện tích 29.633 m2. Gồm khu phức hợp thể thao ngoài trời với 10 sân cỏ. Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp United Healthcare. Khu Trung tâm thương mại. Tòa nhà nhượng quyền thương hiệu, khu bán lẻ… tại khuôn viên dự án. Đây cũng là nơi dự kiến tổ chức hàng loạt các sự kiện, giải đấu, trại hè dành cho thanh thiếu niên trong khu vực

* Vị trí:

Barca Academy New York có vị trí chiến lược tại Long Island. Đây là khu vực trung tâm trực thuộc cả 3 tiểu bang lớn. Là New York, Connecticut và New Jersey. Khu vực này tập trung gần 90% là người Mỹ da trắng.

* Số lượng việc làm tạo ra vượt xa so với yêu cầu của Sở di trú Mỹ cho một dự án EB5 (398 công việc được tạo ra so với 160 công việc được yêu cầu); đem lại nhiều giá trị cộng đồng, nên được Chính phủ Mỹ ủng hộ và đảm bảo.

* Thương hiệu Barcelona uy tín, top 5 thế giới về thương hiệu thể thao. Thu hút hàng chục triệu cổ động viên trên Thế giới và Việt Nam.

* Dự án thuộc vùng khuyến khích đầu tư (TEA) của Chính phủ Mỹ, nên suất đầu tư EB5 chỉ ở mức 500.000 USD * Cấu trúc nguồn vốn EB-5 rõ ràng. Được Chính phủ Mỹ thẩm định và bảo lãnh do những yếu tố lợi ích cộng đồng mà dự án mang lại.

* Chỉ có 16 suất EB5, an toàn cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, khi đầu tư EB5 vào dự án Barca Academy, con cái của nhà đầu tư sẽ được tham dự khóa học mùa hè summer camp của học viện miễn phí trong 7 năm!

Video thực tế về một phần Học viện Barca New York đã đi vào hoạt động: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=oy4FNxyOdxs

3. Luật sư di trú

Cũng như sự phát triển về số lượng các dự án EB-5, số lượng các Tập đoàn Luật sư Di trú lớn nhỏ cũng ngày xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam, với mức phí tư vấn có sự chênh lệch nhẹ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm hơn 5 năm trong ngành tư vấn di trú, American Plus Group (APG) có lời khuyên đến các nhà đầu tư đừng tiếc chi phí chênh lệch bỏ ra cho Luật sư, mà hãy chọn những đơn vị có uy tín, kinh nghiệm hàng đầu về lĩnh vực này như Foster, GT… mà APG đã và đang hợp tác thời gian qua.

American Plus Group (APG) thường xuyên phối hợp cùng các Chủ đầu tư Dự án EB5 tổ chức các hội thảo tại Việt Nam

Vào thứ Bảy, ngày 30/03/2019, tại Tòa nhà Deutsches Haus (TP.HCM), Công ty Pearl Bay Consulting (đơn vị đem dự án Barce Acedamy về Việt Nam) và American Plus Group (đơn vị Tư vấn độc quyền tại Việt Nam) cùng một Tập đoàn Luật Di trú của Mỹ sẽ cùng phối hợp để tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về dự án Học viện Bóng đá Barca Acedamy New York và những thay đổi dự kiến của EB-5 trong thời gian sắp tới.

Sự kiện nhằm giúp nhà đầu tư có những thông tin hữu ích và cập nhật mới nhất về tình hình thay đổi hiện tại của chương trình EB-5 từ các chuyên gia di trú, cũng như tìm hiểu thêm về một trong những dự án EB-5 tốt và an toàn nhất hiện nay. Từ đó, nhà đầu tư sẽ có những định hướng an toàn cho gia đình trong tương lai khi muốn xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ.

