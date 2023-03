Dầu thế giới tiếp tục trượt dốc, giá xăng trong nước sắp giảm?

(VTC News) -

Lúc 19h ngày 20/3, trên Oilprice, giá dầu Brent giao dịch ở mức 71,9 USD/thùng, giảm 1,03 USD, tương ứng giảm 1,41%; dầu WTI giao dịch mức 65,7 USD/thùng, giảm 1,02 USD, tương đương giảm 1,53%.

Tuần trước, giá dầu Brent giảm gần 12% và giá dầu WTI cũng giảm 13%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2022.

Nhiều dự báo cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày mai sẽ giảm mạnh do giá dầu thế giới liên tục lao dốc.

Theo giới chuyên gia, giá dầu thế giới giảm mạnh do lo ngại rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu có thể gây ra suy thoái kinh tế dẫn đến giảm nhu cầu nhiên liệu. Các thành viên OPEC+ cũng cho rằng sự suy yếu về giá trong những ngày vừa qua là do các động lực tài chính hơn là do bất kỳ sự mất cân bằng cung cầu nào.

Trong nước, dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến 17/3 cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore giảm mạnh so với giá ngày 9/3. Cụ thể, giá xăng RON92 hiện đang ở mức 90,24 USD/thùng, giảm 6 USD/thùng; giá xăng RON95 khoảng 94,51 USD/thùng, giảm gần 6 USD/thùng; dầu diesel ở mức 95,85 USD/thùng, giảm gần 5 USD/thùng.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, với diễn biến giá xăng dầu thế giới hiện tại, ở kỳ điều hành ngày mai 21/3, giá bán lẻ trong nước sẽ giảm sâu. Mức giảm cụ thể phụ thuộc vào điều hành quỹ bình ổn giá (BOG) song có thể ở mức 600 - 1.000 đồng/lít chưa bao gồm quỹ BOG xăng dầu và các loại phí khác, nếu có.

Ở kỳ điều hành giá ngày 13/3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán đồng loạt các mặt hàng. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 493 đồng/lít lên 23.818 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 385 đồng/lít lên 22.806 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 247 đồng/lít lên 20.502 đồng/lít, dầu hỏa tăng 241 đồng/lít lên 20.715 đồng/lít, dầu mazut tăng 724 đồng/kg lên 15.279 đồng/kg.

Nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut không trích lập. Đồng thời không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (như kỳ trước).

Hòa Bình