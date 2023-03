(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau đợt mưa rét, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng mới trong những ngày đầu tháng 4.

Từ 2-5/4, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ. Trong đó, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có thể lên 36 độ C, tuy nhiên, vào ban đêm nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 22 độ C. Nắng nóng sẽ chấm dứt khi khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong hai ngày (5-6/4), nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 6 độ C, Sơn La và Hoà Bình giảm gần 10 độ C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm 2-3 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng mới. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh).

Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ trong ngày 1/4. Sau đó, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực và khả năng kéo dài tới 5/4 với nhiệt độ cao nhất được dự báo 36 độ C. Từ chiều tối và đêm 5-7/4, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Miền Đông Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng trong những ngày đầu tháng 4.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 4 đến tháng 6, ENSO có thể chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-90%. Không khí lạnh xu hướng hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ.

Tháng 4-5/2023, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng khắp các khu vực trên cả nước. Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp các miền trong tháng 4 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, trong đó, Tây Nguyên - Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 5-6/2023, nhiệt độ trung bình xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tháng 7-8/2023, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cảnh báo, từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và xuất hiện vào khoảng cuối tháng 6, phù hợp với quy luật khí hậu.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể tương đương với trung bình nhiều năm (khoảng 4-5 cơn) trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo tác động đến Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Huệ