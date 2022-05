Đâu sẽ là chìa khóa trong danh sách tiêu chuẩn ngôi nhà thứ 2 của bạn?

(VTC News) -

Trải nghiệm khách hàng - điểm chạm cho tất cả điểm đến thành công

“Muốn thành công, phải tập trung vào khách hàng”, đó là lời khuyên của tạp chí danh tiếng The Guardian dành cho những doanh nghiệp muốn thành công trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, khách sạn.

Tác giả bài báo lý luận, sản phẩm là phần thiết yếu để khách hàng quay lại, nếu họ không thích, họ sẽ không bao giờ trở lại lần nữa. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong ngành nghề này, chủ đầu tư bắt buộc phải quan tâm đến những nhu cầu dù là nhỏ nhất của quý khách.

Trang Hotelnewsnow.com cũng chỉ ra một trong những phương pháp hữu hiệu để níu kéo khách hàng chính là khiến họ bất ngờ, bằng cách mang đến cho họ những giá trị lớn với giá thành phải chăng hoặc những tiện ích “độc”.

Đứng đầu danh sách Top 100 khách sạn xuất sắc nhất của World's Best Awards 2021 - giải thưởng vinh danh những nơi lưu trú tốt hàng đầu thế giới do độc giả tạp chí Travel + Leisure bình chọn, khách sạn Mahali Mzuri (Kenya) là minh chứng rõ nét nhất về việc chính phục khách hàng thành công thông qua những trải nghiệm độc đáo.

Nằm trên một thảo nguyên rộng lớn và bao quanh bởi thiên nhiên hoang dã, Mahali Mzuri được thiết kế như một "trại săn" sang trọng gồm 12 lều, hoàn toàn phù hợp với tên của nó - "Nơi tuyệt đẹp" trong tiếng Swahili.

Không gian độc đáo tại Mahali Mzuri khiến du khách cảm thấy như đang sống giữa thiên nhiên (Nguồn ảnh: Travellive+).

Mỗi căn phòng trong lều đều được thiết kế có cửa sổ lớn, khiến cho thiên nhiên hoang dã luôn dừng lại trong tầm mắt của bạn. Đồng thời, bạn sẽ có cảm giác như mình thực sự đang sống giữa một khu rừng bao la, được đắm mình trong sắc xanh của cây cỏ và làm bạn với những loài động vật hoang dã. Mọi dịch vụ của khách sạn đều được cung cấp một cách chuyên nghiệp để bạn có một trải nghiệm hoàn hảo trong suốt quá trình nghỉ dưỡng của mình.

Quyền lực của điểm đến AFO - Tất cả cho 1 hành trình

Cuộc sống bận rộn với công việc, thời gian nghỉ ngơi cuối tuần rất hạn chế, một chuyến đi chơi xa sẽ khó thành hiện thực đối với nhiều gia đình. Khi đó, những khu nghỉ dưỡng gần các thành phố lớn, chỉ mất 2-3h lái xe chính là điểm đến lý tưởng.

Thêm vào đó, kể từ khi có dịch COVID-19, các gia đình cũng chuộng di chuyển bằng xe oto cá nhân hơn để đảm bảo an toàn sức khỏe. Theo thống kê, năm 2020 người Việt mua thêm hơn 400.000 chiếc ô tô. Việc xe ô tô cá nhân dần trở nên phổ biến khiến văn hóa lái xe ra khỏi thành phố để nghỉ dưỡng vào các ngày cuối tuần càng trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết.

Nghỉ dưỡng kế bên thành phố vào dịp cuối tuần đang trở thành xu hướng mới của các gia đình hiện đại.

Khi mà việc di chuyển đã dần trở nên dễ dàng thì câu hỏi gây đau đầu nhất cho các gia đình đó chính là “Đi đâu?”. Hãy thử đặt vai trò bạn là một người vợ, người mẹ có trách nhiệm lập kế hoạch cho chuyến đi của cả gia đình. Vậy thì đi đâu để đáp ứng tất cả các thành viên khi nhu cầu mỗi người mỗi khác?

Hai vợ chồng thì muốn không gian đủ riêng tư nhưng cũng đủ sôi động để nghỉ ngơi, thư giãn và không quá nhàm chán. Trong khi đó, bố mẹ lại muốn tận hưởng không gian yên tĩnh, tránh xa khỏi ồn ào. Trẻ nhỏ thì muốn có những trò chơi giải trí để thoải mái vui đùa, vận động, thỏa mãn tính tò mò, hiếu động.

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy với hệ thống tiện ích All for One - Tất cả cho 1 hành trình - chính là lời giải cho một chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo, một “ngôi nhà thứ 2” đúng chuẩn, nơi mỗi khoảnh khắc gia đình bên nhau đều trọn vẹn, ý nghĩa.

Đến với quần thể nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, du khách sẽ được trải nghiệm với hơn 50 tiện ích phong phú, đáp ứng đa dạng mọi nhu cầu và mọi lứa tuổi.

Đắm mình trong không gian tiện ích cao cấp tại Công viên khoáng nóng Onsen Fuji Park thuộc Tổ hợp khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Tại khu phố đi bộ và liền kề thương mại, các nét văn hóa Nhật Bản hiện lên sống động với các lễ hội ẩm thực, cổng trời Torii, hồ cá koi, hoa anh đào, đèn lồng cá chép,…Tòa khách sạn cao 35 tầng với hơn 2100 căn hộ, hội tụ hệ thống tiện ích hiện đại: Sky Bar, bể bơi vô cực, nhà hàng Nhật Bản, café ngoài trời, phòng Gym, khu giải trí...

Bên cạnh đó là công viên khoáng nóng với các tiện ích onsen chuẩn Nhật như: Japanese Onsen; Nature Onsen; Foot Onsen; tắm onsen kết hợp hoa, sữa, rượu; xông hơi đá muối Himalaya, Jjim Jil Bang,…

Sắp tới đây, để tạo thêm dấu ấn nghỉ dưỡng nơi đất Tổ, quần thể Wyndham Lynn Times Thanh Thủy sẽ cho ra mắt thêm giai đoạn 2 - Biệt thự khoáng nóng 5 sao. Phân khu dự án lấy cảm hứng từ “Ngôi làng quý tộc Nhật Bản”, dưới sự quản lý vận hành của đơn vị khách sạn hàng đầu thế giới Wyndham Hotels and Resorts, đây hứa hẹn sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng khoáng nóng không thể bỏ qua khi ghé thăm vùng đất tổ.