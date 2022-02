Đầu năm, 12 con giáp nên mặc đồ màu gì để được may mắn?

Tuổi Dần hợp với tông xanh lục, xanh lam và đen. Sắc xanh phổ biến khoảng nửa năm nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều người có xu hướng mặc màu nổi hơn sau đại dịch. Sắc xanh lá tạo thành "cơn sốt" khi dễ dàng phối đồ cho nam và nữ. (Ảnh: Irene Kim, Vogue) Tuổi Dần hợp với tông xanh lục, xanh lam và đen. Sắc xanh phổ biến khoảng nửa năm nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều người có xu hướng mặc màu nổi hơn sau đại dịch. Sắc xanh lá tạo thành "cơn sốt" khi dễ dàng phối đồ cho nam và nữ. (Ảnh: Irene Kim, Vogue) Tuổi Mẹo được khuyên mặc đồ theo tông nâu, vàng, xanh lam, đen. Các bạn nam có thể chọn chiếc áo varsity jacket trẻ trung để đi chơi cùng bạn bè hay bộ suit đen lịch sự phù hợp tới thăm họ hàng. Trong khi đó, nữ giới có thể "đổi gió" bằng những chiếc áo hai dây mang tinh thần Y2K hợp xu hướng. (Ảnh: Vanessa Hong, Vogue) Tuổi Mẹo được khuyên mặc đồ theo tông nâu, vàng, xanh lam, đen. Các bạn nam có thể chọn chiếc áo varsity jacket trẻ trung để đi chơi cùng bạn bè hay bộ suit đen lịch sự phù hợp tới thăm họ hàng. Trong khi đó, nữ giới có thể "đổi gió" bằng những chiếc áo hai dây mang tinh thần Y2K hợp xu hướng. (Ảnh: Vanessa Hong, Vogue) Tuổi Thìn hợp với xanh lục, trắng, vàng. Có hẹn đi cà phê dịp đầu năm, bạn có thể chọn lối phối phóng khoáng với bộ đồ lụa in họa tiết, kết hợp cùng sneakers trắng đơn giản. (Ảnh: Vogue) Tuổi Tỵ hợp với tông vàng, nâu và trắng. Nếu được mời đến các bữa tiệc, hãy mạnh dạn thử sức với cách phối đơn sắc, giúp mang lại vẻ sang trọng. Một chiếc váy xẻ tà nhẹ, trễ vai kết hợp cùng đôi giày platform sẽ mang đến nét gợi cảm. (Ảnh: Tiffany Hsu) Tuổi Tỵ hợp với tông vàng, nâu và trắng. Nếu được mời đến các bữa tiệc, hãy mạnh dạn thử sức với cách phối đơn sắc, giúp mang lại vẻ sang trọng. Một chiếc váy xẻ tà nhẹ, trễ vai kết hợp cùng đôi giày platform sẽ mang đến nét gợi cảm. (Ảnh: Tiffany Hsu) Tuổi Ngọ được khuyên mặc màu đỏ, cam, vàng, nâu. Nhiều bạn nam thường e ngại khi diện đồ đỏ bởi nó dễ khiến họ trông màu mè, ít mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn có thể tạo ra vẻ ngoài mới lạ với bộ suit oversized mang họa tiết kẻ caro. (Ảnh: Vogue, Tiffany Hsu) Tuổi Ngọ được khuyên mặc màu đỏ, cam, vàng, nâu. Nhiều bạn nam thường e ngại khi diện đồ đỏ bởi nó dễ khiến họ trông màu mè, ít mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn có thể tạo ra vẻ ngoài mới lạ với bộ suit oversized mang họa tiết kẻ caro. (Ảnh: Vogue, Tiffany Hsu) Tuổi Mùi nên diện những tông màu xanh lục, xanh lam và đen. Một chiếc áo hoodie màu nổi là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách đơn giản, năng động. (Ảnh: Phạm Bảo Luận) Tuổi Mùi nên diện những tông màu xanh lục, xanh lam và đen. Một chiếc áo hoodie màu nổi là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách đơn giản, năng động. (Ảnh: Phạm Bảo Luận) Tuổi Thân có màu sắc may mắn là đỏ, cam, trắng, vàng. Nam giới muốn thoát khỏi vùng an toàn màu trung tính có thể chọn chiếc áo mang họa tiết bàn cờ tông vàng chanh. (Ảnh: Phạm Bảo Luận) Tuổi Thân có màu sắc may mắn là đỏ, cam, trắng, vàng. Nam giới muốn thoát khỏi vùng an toàn màu trung tính có thể chọn chiếc áo mang họa tiết bàn cờ tông vàng chanh. (Ảnh: Phạm Bảo Luận) Tuổi Dậu phù hợp với quần áo tông đỏ, cam. Hãy chọn cho mình chiếc áo blazer có phần vai cứng cáp, phối cùng những tông cơ bản như trắng - đen để khiến tổng thể trông hài hòa. (Ảnh: Tiffany Hsu) Tuổi Hợi hợp với các tông xanh lục, vàng và nâu. Đối với những ai tự tin về vóc dáng, một bộ váy cut-out ở phần eo là lựa chọn lý tưởng để thể hiện vẻ gợi cảm nhưng không quá lố. Trong khi đó, nam giới có thể mặc bộ suit rộng tông nâu thay vì trung thành với sắc đen cổ điển. (Ảnh: Vogue, Tiffany Hsu) Tuổi Hợi hợp với các tông xanh lục, vàng và nâu. Đối với những ai tự tin về vóc dáng, một bộ váy cut-out ở phần eo là lựa chọn lý tưởng để thể hiện vẻ gợi cảm nhưng không quá lố. Trong khi đó, nam giới có thể mặc bộ suit rộng tông nâu thay vì trung thành với sắc đen cổ điển. (Ảnh: Vogue, Tiffany Hsu)