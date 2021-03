Đâu là xu thế phát triển bất động sản tương lai?

(VTC News) -

Nhà thông minh hay BĐS thời đại công nghệ 4.0 được xem là xu hướng phát triển tất yếu của thị trường nhà ở, đồng thời là liệu pháp quan trọng kích thích thị trường BĐS phát triển bền vững. Theo thống kê của công ty nghiên cứu Statista, thị trường nhà thông minh Việt Nam đạt doanh thu khoảng 83 triệu USD năm 2019, dự báo quy mô thị trường này đạt khoảng 437 triệu USD năm 2023, tương đương tốc độ tăng trưởng dự kiến 51,7% giai đoạn 2019 – 2023.

Xu thế tất yếu trong những năm tới là kiến tạo những khu nhà - tòa nhà thông minh, căn hộ thông minh, an toàn phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn Leed (Mỹ), Edge (IFC), Green Mark (Singapore), Lotus (Việt Nam) nhằm giúp gia tăng giá trị của BĐS.

Nắm bắt được xu hướng đó, nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh việc phát triển nhà thông minh, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản phẩm BĐS nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho dự án của mình. Bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối các thiết bị trên nền tảng Internet vạn vật (IoT), chủ nhân có thể điều khiển căn hộ từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc trực tiếp vận hành thông qua công tắc cảm ứng thông minh, thậm chí điều khiển bằng giọng nói. Ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển BĐS xanh, thân thiện với môi trường, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện, nước, sử dụng năng lượng tái tạo.

Ngoài việc nắm bắt xu thế phát triển của thị trường thì “đánh trúng” vào nhu cầu của nhóm khách hàng thuộc thế hệ kế tiếp – thế hệ GenZ chính là chìa khóa thành công cho các nhà đầu tư phát triển BĐS. Từ khi sinh ra, thế hệ này đã chứng kiến sự thâm nhập của Internet và chịu nhiều ảnh hưởng của đời sống số hóa.

Trong một nghiên cứu mang tên “Thế hệ Z - Người tiêu dùng tương lai” của Nielsen chỉ ra, thế hệ GenZ có sức ảnh hưởng nhất định đến quyết định tiêu dùng của mỗi gia đình và sẽ dẫn dắt xu hướng tiêu dùng tương lai, đó cũng là lý do các doanh nghiệp luôn có kế hoạch hành động đón đầu xu hướng kết nối với thế hệ Z. Và với BĐS, 2021 không còn là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về cách tiếp cận thế hệ khách hàng tiếp theo.

Với GenZ, căn hộ không cần quá lớn nhưng cần sự tiện nghi, vật dụng bài trí thông minh, tối ưu và tinh tế. Một điều thú vị là thế hệ GenZ cũng cực kỳ nhanh nhạy trong việc tìm kiếm khả năng sinh lời ngay trong chính căn hộ của mình.

Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường và xu thế bắt buộc của tương lai, một số chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án đã chú trọng xây dựng và phát triển mô hình căn hộ thông minh, đón đầu cuộc đua về chuyển đổi số. Đáng chú ý nhất là dòng sản phẩm– căn hộ tiêu chuẩn khách sạn đẳng cấp 5* áp dụng công nghệ “Smart Living” tại dự án TNR The Nosta, 90 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

TNR The Nosta đã và đang tạo nên làn gió mới trong việc tạo dựng không gian sống của phân khúc căn hộ cao cấp. Được mệnh danh “Crystal in the sky” (tạm dịch là “viên pha lê giữa trời xanh”), TNR The Nosta mang đến gu thẩm mỹ tinh tế, điều này đã được khẳng định với giải Winner - Tòa căn hộ dịch vụ khách sạn có phong cách thiết kế đẳng cấp nhất - “Best High End Condo Architectural Design” do Dot Property Vietnam Awards trao tặng năm 2020.

Toàn bộ tòa nhà và riêng từng căn hộ của TNR The Nosta được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam (thành viên tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) đều được áp dụng công nghệ Smart living - Smart building - Smart home hiện đại.

Hầu hết các thiết bị đều được điều khiển thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, mang đến cuộc sống thuận tiện và trải nghiệm đẳng cấp cho toàn bộ cư dân. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh mang tính bảo mật cao cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến giúp cư dân hoàn toàn yên tâm khi rời khỏi căn hộ.

TNR The Nosta đang có lượng hấp thụ căn 2 phòng ngủ cực tốt (có diện tích 63 - 68 -76 m2), đặc biệt các căn 3 ngủ tầm nhìn panorama 3 mặt thoáng (có diện tích 92m2) được khách hàng đánh giá cao mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và khác biệt.

