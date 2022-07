Đau đầu vì say rượu bia, tuyệt đối không được làm điều này

Nguyên nhân đau đầu khi say rượu là do ethanol trong rượu khiến cơ thể tăng thải nước tiểu, đi tiểu nhiều hơn, cơ thể bị mất nước, acetaldehyde tăng cao, huyết áp giảm do các mạch máu cung cấp cho não được mở rộng hơn.

Vì thế, người uống rượu thường thấy khát nước, có thể kèm theo tình trạng chóng mặt, choáng, đau đầu.

Đau đầu là tình trạng phổ biến khi say rượu, bia.

Hiện tượng này thường rất khó chịu. Nhiều người còn bị “say nguội” vào sáng hôm sau, ảnh hưởng đến công việc, nên thường dùng thuốc giảm đau để khống chế.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không nên sử dụng thuốc giảm đau như paracetamol (acetaminophen) trong trường hợp này vì tăng gấp đôi tác hại lên gan.

Gan là bộ máy lọc chất độc khỏi cơ thể. Khi uống rượu, enzym trong tế bào gan sẽ chuyển hóa cồn, biến đổi cồn qua một chuỗi phản ứng hóa học để cuối cùng cho ra CO2 và nước.

Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa của gan chỉ có hạn, nếu cơ thể uống quá mức, gan phải làm việc quá nhiều dẫn đến viêm gan, xơ gan.

Trong khi đó, thành phần thuốc giảm đau paracetamol có nguy cơ gây hoại tử gan cấp hoặc mạn tính nếu lạm dụng. Đối với người hay uống rượu, bia, paracetamol ở liều thông thường cũng có thể gây hại cho gan.

Do vậy, tuyệt đối không dùng paracetamol để giảm đau đầu sau khi uống rượu bia.

Một số cách dễ dàng và thông dụng hơn như: uống nhiều nước, uống nước chanh để bổ sung vitamin C và chất điện giải, hạn chế tác động của chất cồn lên các dây thần kinh; ăn cháo loãng hoặc súp nóng giúp cơ thể hồi phục nhanh.

Nếu tình trạng nhức đầu, mệt mỏi do uống rượu bia gây khó chịu quá mức, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ.