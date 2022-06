Dầu của Nga vẫn chảy mạnh vào EU

(VTC News) -

The Economist trích dẫn dữ liệu của Argus Media cho hay, nguồn cung dầu của Nga cho Liên minh châu Âu (EU) tăng 14% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, từ 750.000 lên 857.000 thùng mỗi ngày.

Điều này xảy ra trong bối cảnh Brussels kêu gọi ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Lệnh cấm vận mới nhất của EU đối với dầu mỏ của Nga chỉ áp dụng với các sản phẩm dầu vận chuyển bằng đường biển, hiện chiếm 75% hàng hóa nhập khẩu từ Moskva.

EU đang tìm cách giảm lệ thuộc nguồn cung năng lượng từ Nga.

Theo gói trừng phạt mới nhất của EU, dầu Nga vẫn được phép cung cấp qua đường ống cho một số quốc gia ở Trung và Đông Âu. Các nhà lọc dầu ở những quốc gia này đang bán dầu thô giá rẻ của Nga.

Đức đã giảm nhập khẩu dầu qua đường ống Druzhba của Nga kể từ khi chiến sự bùng phát ở Ukraine. Druzhba là một trong những mạng lưới đường ống dẫn dầu dài và lớn nhất trên thế giới với khoảng 4.000 km chạy từ Nga đến các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia.

Cộng hòa Séc và Slovakia ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu thông qua Druzhba, nhưng muốn có thời gian điều chỉnh từ 2 đến 3 năm. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập khẩu dầu của Nga, nói rằng điều này sẽ thả một "quả bom nguyên tử" vào nền kinh tế nước này.

Theo The Economist, trong khi dầu thô Urals đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với dầu Brent chuẩn quốc tế, sẽ không có các động lực tài chính để các nhà máy lọc dầu từ bỏ nguồn cung của Nga. Dữ liệu của Argus Media cho thấy, các nhà lọc dầu nhập khẩu qua đường ống này đã mua dầu thô Urals với giá chiết khấu lên tới 40 USD/thùng so với dầu Brent vào tháng trước.

The Economist cũng tiết lộ, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh việc miễn trừ dầu nhập khẩu từ Nga qua đường ống Druzhba sẽ được xem xét lại.

EU đã bị chia rẽ về các bước đi nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Người dân châu Âu đang phải vật lộn với lạm phát, giá năng lượng và lương thực tăng vọt khi EU áp đặt các đòn trừng phạt mạnh tay đối với Nga.

Đến nay, EU tung 6 gói trừng phạt lên Nga. EU nhập khoảng 45% khí đốt, 25% dầu mỏ và 45% than từ Nga. Kinh tế châu Âu được dự báo đối mặt với khó khăn nếu không có nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga.