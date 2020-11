Dấu ấn toàn cầu của ông lớn Rosewood Hotel Group

Từ những tinh hoa của thế giới

Chính thức đón khách từ những năm 1930, The Carlyle tại Mahattan, Mỹ là một trong những khách sạn đầu tiên Rosewood Hotel Group vận hành và quản lý. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, The Carlyle đã trở thành biểu tượng của những dịch vụ hoàn hảo, xa xỉ và riêng tư của thành phố New York.

Từ những vị tổng thống Mỹ đầu tiên như Harry S.Truman tới các nguyên thủ quốc gia, Hoàng tử xứ Wales; công nương Diana quá cố, Công nương xứ Wales; Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, cùng các vị vua và hoàng hậu của Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Thụy Điển đều từng tới thăm, lưu trú tại The Carlyle để rồi bị chinh phục bởi chất lượng dịch vụ mà Rosewood Hotel Group mang lại. Ngày nay, The Carlyle tiếp tục là đỉnh cao của sự sang trọng dành cho giới tinh hoa.

Là một dấu ấn quan trọng của Rosewood Hotel Group, khách sạn 5 sao Rosewood Abu Dhabi đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu Rosewood Hotels & Resorts tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2013. Tòa tháp cao 34 tầng được lấy cảm hứng từ Vịnh Ả Rập sáng lấp lánh và không gian sa mạc mênh mông bao quanh thành phố Abu Dhabi.

Toàn bộ tòa tháp được bao phủ bởi lớp kính phản chiếu biến Rosewood Abu Dhabi trở thành viên kim cương sáng lấp lánh vào ban đêm. Với chất lượng dịch vụ 5 sao được cá nhân hóa tới từng thượng khách, suốt nhiều năm, Rosewood Abu Dhabi luôn được những tổ chức, tạp chí uy tín trong giới khách sạn vinh danh là một trong những khách sạn tốt nhất về dịch vụ lưu trú và nhà hàng. Gần đây nhất là giải thưởng Travelers' Choice Award 2020 của trang web du lịch hàng dầu Tripadvisor bình chọn dành cho Hidden Bar và nhà hàng Dai Pai Dong.

Bên cạnh hệ thống khách sạn 5 sao, Rosewood Hotel Group còn sở hữu danh sách những khu nghỉ dưỡng trong mơ. Điển hình phải kể đến khu nghỉ dưỡng hạng sang Rosewood Baha Mar trải dài 3.000 mét bờ biển cát trắng nguyên sơ dọc theo Bãi biển Cable ở Nassau vùng Carribe. Tại Rosewood Baha Mar, du khách sẽ được thụ hưởng những dịch vụ độc quyền như sân golf do một trong những golf thủ chuyên nghiệp nhất mọi thời đại Jack Nicklaus thiết kế, sân tennis, casino, phòng trưng bày và trung tâm Nghệ thuật đương tại, hồ bơi nhiệt đới, khu bảo tồn động vật hoang dã, nhà hàng, quán bar, khu mua sắm…

Danh sách những giải thưởng mà Rosewood Baha Mar nhận được theo các năm cũng đồ sộ không kém quy mô của khu nghỉ dưỡng như: Top 25 khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở Quần đảo Đại Tây Dương do Conde Nast Traveler bình chọn, hạng mục Trải nghiệm sức khỏe tốt nhất và Quần đảo tư nhân tốt nhất 2019 do Giải thưởng Legend Awards 2019 của Departures bình chọn…

New World là thương hiệu khách sạn và Khu nghỉ dưỡng cao cấp của Rosewood Hotels Group phát triển ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Nằm trong danh sách những khách sạn được yêu thích nhất Bắc Kinh, New World Beijing sở hữu 309 phòng cùng vị trí đắc địa ngay gần các điểm tham quan nổi tiếng như Quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành… Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thanh pha trộn cùng đường nét phương Đông tinh tế, New World Beijing Hotel còn trở thành công trình kiến trúc quyến rũ giữa thành phố Beijing.

Chất lượng dịch vụ cao cấp đã mang tới cho New World Beijing Hotel những giải thưởng giá trị như Khách sạn dành cho doanh nhân tốt nhất 2019 do Tạp chí Beijing Youth Airtime bình chọn, khách sạn tốt nhất dành cho du lịch MICE 2019 do giải thưởng Oscar của ngành khách sạn Trung Quốc – China Hotel Starlight Awards – bình chọn cùng rất nhiều những giải thưởng về nhà hàng, dịch vụ đẳng cấp khác.

Tới báu vật vô giá bên bãi Kem, Nam Phú Quốc

Trong sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng của du khách, New World Phu Quoc Resort là tuyệt phẩm nghỉ dưỡng mới nhất mà Rosewood Hotel Group quản lý vận hành. New World Phu Quoc Resort là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng, giải trí tọa lạc ngay bên Bãi Kem – Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tập đoàn Sun Group kiến tạo ở Nam Phú Quốc.

Những kiến trúc sư đại tài đã vẽ nên một “ngôi làng biển nghỉ dưỡng” thông qua ngôn ngữ thiết kế pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Hình ảnh nếp nhà 3 gian của người Việt xưa được tái hiện trong từng căn biệt thự 5 sao đẳng cấp. Từ mái nhà làm bằng lá, những móc treo tường bằng gỗ, tre, tới các vận dụng, đồ trang trí trong biệt thự đều được tùy biến đầy nghệ thuật, kể cho thượng khách nghe những câu chuyện văn hóa Việt từ ngàn đời.

Bước vào New World Phu Quoc Resort, là bước vào một thế giới nghỉ dưỡng riêng tư nơi mọi dịch vụ được cá nhân hóa. Bên cạnh tầm nhìn hướng biển khoáng đạt, 100% biệt thự New World Phu Quoc Resort Resort đều sở hữu hồ bơi riêng. Du khách còn được sử dụng hệ thống đặc quyền như nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ bên hồ bơi, hồ cảnh quan xuyên suốt dự án và các đường đi dạo mô phỏng các khu rừng nhiệt đới…

Từ New World Phu Quoc Resort, du khách dễ dàng kết nối tới quảng trường biển rộng 8.500m2, nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện quy mô lớn. Ngay kế bên là khu phố mua sắm sôi động Boutique Shophouse Melodia được kết nối với tổ hợp giải trí ở bờ Tây của Nam đảo bằng những đại lộ phồn hoa.

Đến với khu nghỉ dưỡng, tận hưởng sự phục vụ tận tình, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực kì tài, hay thả lỏng tinh thần với các dịch vụ dưỡng thể, spa tốt nhất thế giới… du khách sẽ cảm nhận như mình đang thư giãn giữa đại dương để tận hưởng sự êm đềm, sâu lắng của biển cả.

Cùng với Sun Group, Rosewood Hotel Group sẽ thiết lập nên những chuẩn mực nghỉ dưỡng vừa riêng tư vừa sôi động hấp dẫn, biến New World Phu Quoc Resort thành điểm đến vươn tầm thế giới, nơi giới tỷ phú, chính trị gia, người nổi tiếng tin tưởng lựa chọn.