Dấu ấn ở đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Đây là sự kiện các thế hệ cán bộ lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) luôn khắc ghi. Và từ đó, ngày 10/5/1958 được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

1. Ra đời và được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, các thế hệ CBCS lực lượng ANCTNB luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ An ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và bảo vệ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng ANCTNB đã đề xuất Bộ Công an tham mưu cho Đảng nhiều chủ trương chiến lược về bảo vệ nội bộ; phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều tên gián điệp móc nối bọn phản động, phá hoại lực lượng kháng chiến của ta; trong đó có những tên nội gián rất nguy hiểm chui vào nội bộ các cơ quan, đơn vị quân đội; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa các quan điểm tư tưởng hữu khuynh, xét lại tác động vào nội bộ hòng chia rẽ sự đoàn kết nhằm làm thay đổi đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam… Với những chiến công đó, ngày 24/1/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho Vụ Bảo vệ cơ quan và Văn hóa (đơn vị tiền thân Cục ANCTNB).

Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng ANCTNB lập thêm nhiều thành tích xuất sắc… Từ khi thành lập đến nay, lực lượng ANCTNB đã lớn mạnh về mọi mặt từ Trung ương tới địa phương, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; bảo đảm an ninh báo chí, xuất bản; an ninh y tế, giáo dục, khoa học xã hội; an ninh văn hóa, thể thao và lao động xã hội; an ninh bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đoàn Cục An ninh chính trị nội bộ thăm hỏi, tặng quà cho CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, Đắk Lắk nhân dịp năm mới 2023.

2. Thành tích nổi bật nhất của lực lượng ANCTNB có thể kể đến là việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản pháp quy quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực ANCTNB; công tác bảo đảm ANCTNB và việc trực tiếp đấu tranh chống địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị và các loại tội phạm…

Chia sẻ với chúng tôi, lãnh đạo Cục ANCTNB cho biết: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, Cục ANCTNB đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, họ đã để lại một phần xương máu, có đồng chí anh dũng hy sinh tại các chiến trường B, C, K. Nhiều đồng chí đã trưởng thành trong chiến đấu, giữ những cương vị chủ chốt trong cơ quan an ninh giải phóng địa phương.

Dù ở cương vị nào, mặt trận nào, những cán bộ Cục ANCTNB luôn là tấm gương tiêu biểu về ý chí kiên cường, bất khuất, tận tâm với Đảng, với nhân dân, yêu thương đồng đội, vượt qua vất vả gian lao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để bóc gỡ màng lưới nội gián của địch, lực lượng ANCTNB đã khai thác hàng vạn hồ sơ địch để lại, thẩm tra xác minh kết luận và đề xuất xử lý hàng trăm đối tượng, dựng lại các tổ chức của địch chuyên đánh nội gián vào nội bộ, từ đó rút ra được âm mưu, phương thức thủ đoạn của địch cài cắm nội gián. Qua thẩm tra các đối tượng, lực lượng ANCTNB đã phát hiện nhiều hồ sơ, tài liệu giả mà địch dùng để “bôi lem” cán bộ, minh oan cho nhiều đồng chí.

Từ năm 1986 đến nay, toàn Đảng, toàn dân đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động mau lẹ, phức tạp, tác động lớn và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ ANQG, ANCTNB. Nhiệm vụ của lực lượng ANCTNB vừa phải góp phần giữ vững ổn định nội bộ, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa chủ động phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại nội bộ, phục vụ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng ANCTNB đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định trên lĩnh vực bảo vệ an ninh nội bộ và tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng, khắc phục sự mơ hồ, mất cảnh giác của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện tốt phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin truyền thông, an ninh văn hóa tư tưởng, chống địch thâm nhập, phá hoại nội bộ. Hướng dẫn, phối hợp cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường bảo vệ nội bộ, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Lực lượng ANCTNB đã làm tốt vai trò tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội... Trong đó, đã tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, Hội đồng bầu cử quốc gia và ủy ban bầu cử các cấp xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh; đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa ý đồ của các thế lực thù địch, phản động đưa người vào các cơ quan Nhà nước thông qua “tự ứng cử”, ý đồ “tẩy chay bầu cử”.

Tổ chức rà soát, nắm tình hình liên quan ANCTNB các cơ quan Trung ương và địa phương, tập trung phối hợp, rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết không để các phần tử thoái hóa, biến chất lọt vào nội bộ, thường xuyên thuần khiết nội bộ; sớm phát hiện các vấn đề phức tạp về chính trị nội bộ để tham mưu Bộ Công an đề xuất Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, XIII của Đảng…

Trong công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cục ANCTNB được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lực lượng ANCTNB tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng CAND, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp trong CAND từ Bộ tới cơ sở, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương.

Đơn vị đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu, độc, giả mạo; kiến nghị Trung ương các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành, điều phối, huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia tích cực công tác đấu tranh phản bác, góp phần giữ vững an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông, đẩy lùi các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững thế trận thông tin, đảm bảo dòng chảy chủ lưu của thông tin tích cực, chính thống.

Phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác quản lý Nhà nước, chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước, thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật.

Truy xét, truy tìm hàng nghìn vụ việc, đối tượng gây rối nội bộ, mạo danh lãnh đạo cấp cao, lộ mất bí mật Nhà nước, trộm cước viễn thông quốc tế, in lậu sách, sai phạm trong tổ chức kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học, sản xuất tàng trữ, mua bán văn bằng chứng chỉ giả, đưa người lao động ra nước ngoài bất hợp pháp... và hàng trăm vụ việc phức tạp khác trong nội bộ để tham mưu cơ quan, ban, ngành xử lý theo quy định và có biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót.

Với những thành tích chiến công xuất sắc nêu trên, lực lượng ANCTNB được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. Đặc biệt, ngày 27/5/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục ANCTNB vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)