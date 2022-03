Dấu ấn Đại tá Đinh Văn Nơi tại An Giang

(VTC News) -

Bộ Công an vừa quyết định điều động công tác đối với Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Theo đó, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Ông Lâm hiện là Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Trước đó, khi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và là nỗi khiếp sợ đối với tội phạm tỉnh này.

Đại tá Đinh Văn Nơi thường xuyên tiếp nhận cuộc gọi của người dân.

Tội phạm “lũ lượt” ra đầu thú

Tháng 6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi (lúc này 44 tuổi) được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau gần 2 tháng nhậm chức, tân Giám đốc Công an An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ nhiều súng, đạn…

Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo cho đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Một thời gian sau, Đại tá Đinh Văn Nơi lại tiếp tục yêu cầu công bố rộng rãi số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh để trực tiếp tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân.

Từ cuối năm 2020 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt xóa hàng loạt những vụ án “khủng”.

Không những thế, nhiều tội phạm đã “lũ lượt” ra đầu thú. Điển hình chỉ riêng 2 vụ án triệt xóa đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức trùm buôn lậu Mười Tường) cầm đầu đến nay có gần 20 đối tượng ra đầu thú và trong vụ án triệt xóa đường dây cờ bạc (số đề) trên 2.000 tỷ đồng, đến nay đã có cả trăm đối tượng ra đầu thú.

Trong vụ án triệt xóa đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, sau khi bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, ngày 30/10/2020, lực lượng Công an An Giang ra quyết định truy tìm, truy nã đặc biệt nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án.

Trùm buôn lậu Mười Tường tại cơ quan công an.

Với bản chất cáo già, Mười Tường và một số thuộc hạ nhanh chân bỏ trốn, nhưng sau một thời gian Cơ quan điều tra đã bắt được bà trùm buôn lậu. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, qua vận động, thuyết phục của lực lượng công an, đã có hàng chục đối tượng liên quan “ngoan ngoãn” ra đầu thú, thành khẩn khai báo toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm này.

“Bây giờ tội phạm mà nói tới ông Đinh Văn Nơi là nó sợ dữ dằn luôn. Nghe tới ông Đinh Văn Nơi là mấy thằng làm bậy bạ nó trốn hết trơn, bởi ông Nơi ổng nói là ổng làm. Nhân dân ở đây tin tưởng ổng lắm luôn”, bà Võ Mỹ Duyên (ngụ TP Long Xuyên) nhận xét.

Vị Giám đốc Công an gần dân

Ngoài xông xáo trên mặt trận trấn áp tội phạm, Đại tá Đinh Văn Nơi luôn có mặt tại các điểm nóng cũng như luôn gần gũi, chia sẽ khó khăn của người dân.

Điển hình như trưa ngày 21/5/2021, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Nhật Duật (TP Long Xuyên, An Giang). Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 gia đình có nhà bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.

Ngoài lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, người dân TP Long Xuyên cũng bắt gặp hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi hối hả chỉ huy và tham gia dập lửa, hỗ trợ người dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ huy và tham gia dập lửa, hỗ trợ người dân.

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Đại tá Đinh Văn Nơi đã cùng Công an An Giang vận động được hơn 900 tấn gạo, 140 tấn cá tươi, rau củ các loại và hàng chục ngàn phần quà là nhu yếu phẩm để trao tặng tận tay cho gần người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng trực tiếp cùng các cán bộ chiến sỹ công an An Giang mang từng phần quà trao tận tai cho những người dân gặp khó khăn.

“Tôi rất bất ngờ khi Đại tá Đinh Văn Nơi đến tận các hộ dân phát quà. Nhờ động lực đó mà chúng tôi cố gắng vươn lên, vượt qua mùa đại dịch”, ông Đỗ Thành Thọ (ngụ TP Long Xuyên, An Giang) chia sẻ.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp trao quà cho người dân gặp khó khăn tại TP Long Xuyên.

Để “không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch”, Đại tá Đinh Văn Nơi, chỉ đạo Công an tỉnh An Giang thông báo rộng rãi “Người dân nào ở An Giang chưa nhận được hỗ trợ, hiện đang thiếu gạo ăn, có thể nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777, để Giám đốc chỉ đạo ngay cho Công an các địa phương trực tiếp hỗ trợ gạo”.

Kết quả là ngay sau đó, số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nơi liên tục sáng đèn, có khi chỉ trong vòng một tiếng đã có 200 tin nhắn được gửi đến. Tất cả những tin nhắn mong muốn được hỗ trợ gạo, đều nhanh chóng được Đại tá Nơi chuyển ngay xuống công an các địa phương xác minh và hỗ trợ kịp thời.