Chiều tối 11/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2021.

Tại buổi họp, ông Sơn đã thông tin một số nội dung các thành viên Chính phủ thảo luận trong phiên họp cùng ngày.

Theo đó, trong buổi sáng, các thành viên Chính phủ thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm triển khai chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đặc biệt, Chính phủ coi công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 913 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 2,64% so với tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, CPI bình quân tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2020.

Liên quan tới lĩnh vực lao động, việc làm, báo cáo cho biết, các ngành, các cấp, các địa phương đã tập trung, khẩn trương triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68; đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thủ tục xác định các nhóm được hỗ trợ để bảo đảm kinh phí hỗ trợ đến tay người dân gặp khó khăn nhanh nhất.

Đến nay, các địa phương đang tích cực chi trả trợ cấp cho người dân theo 12 chính sách quy định tại Nghị quyết 68.

Trong đó, ngành BHXH hoàn tất cả thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị đang sử dụng hơn 11,2 triệu lao động dừng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian miễn đóng bảo hiểm áp dụng trong 12 tháng (đến hết tháng 6/2022).

Đến nay, thực hiện hỗ trợ 12,1 triệu lao động và gần 376 nghìn người sử dụng lao động với tổng kinh phí trên 5,7 nghìn tỷ đồng. Hỗ trợ thông qua chính sách giảm giá điện, giá nước, dịch vụ viễn thông cho người dân, doanh nghiệp với quy mô khoảng trên 10 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu rõ, các cấp, các ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

Hướng dẫn thực hiện chính sách lao động, tiền lương cho doanh nghiệp và nhiều người lao động, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp, giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đến thu nhập, tiền lương của người lao động.