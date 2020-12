Đặt camera quay lén, tống tiền hàng loạt phụ nữ vào khách sạn với trai lạ

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Danh Giang (37 tuổi) và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi, cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Toại (trái) và Giang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, Giang biết một số chị em phụ nữ hay vào nhà nghỉ, khách sạn ngoại tình với trai lạ. Khoảng tháng 7/2020, Giang rủ Toại lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để quay hình các cặp đôi đang quan hệ. Cả hai mua nhiều camera nhỏ gọn rồi giả làm khách vào các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng để lắp camera.

Sau khi thu thập được các hình ảnh, Giang và Toại theo chân những phụ nữ này để biết địa chỉ nhà, nơi làm việc, rồi dọa tống tiền.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Giang và Toại. Qua khám xét, công an thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ kết nối wifi dùng để quay trộm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ, công an phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều người.

Tại cơ quan điều tra, Giang và Toại khai đã cưỡng đoạt được hơn 180 triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.