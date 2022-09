Đắp thuốc lá lên vết rắn độc cắn, bé trai 10 tuổi nguy kịch

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhi N. A.T. (10 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An) trong tình trạng nặng do rắn độc cắn.

Gia đình bệnh nhi kể lại cách ngày vào viện một ngày, người nhà phát hiện trẻ có 2 vết răng cắn vùng ngón cái và ngón trỏ chân trái, nghi do rắn độc cắn nên đã đắp thuốc lá. Sau một ngày, trẻ mệt nhiều, đau ở vết cắn, xuất hiện sưng nề lan rộng lên cẳng chân trái nên gia đình đưa bé tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ có rối loạn đông máu. Bệnh nhi lập tức được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị.

TS.BS nội trú Trần Văn Cương, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết tai nạn do rắn cắn thường gặp ở trẻ sinh sống tại các vùng nông thôn, trung du, miền núi. Đặc biệt, mùa mưa là giai đoạn sinh nở, phát triển của rắn. Tình trạng mưa bão làm phá vỡ môi trường sống của rắn nên chúng thường tìm nơi cao ráo để ẩn nấp, dễ tấn công gây tai nạn cho trẻ.

Mùa mưa là giai đoạn sinh nở, phát triển của rắn. (Ảnh minh họa: Reddit)

Mức độ nặng nhẹ phụ thuộc vào từng loài rắn, vị trí cắn và mùa khác nhau. Chính vì vậy, người lớn cần trang bị kiến thức xử trí đúng khi trẻ bị rắn cắn để tránh những hậu quả nặng nề.

Theo bác sĩ Cương, cách nhận biết rắn độc hay không độc, ngoài việc căn cứ vào vết răng cắn còn phân biệt dựa vào hình dáng, màu sắc và âm thanh phát ra của chúng.

Rắn độc là các loài rắn có nọc độc, chất độc tiết qua những chiếc nanh lúc cắn hoặc bắn nọc độc từ xa vào mắt để làm tê liệt hoặc giết con mồi. Mỗi vết cắn có 2 răng nanh cách nhau khoảng 5 mm và một số vết nhỏ.

Nọc độc rắn có thể gây rối loạn đông máu và xuất huyết như họ rắn lục (rắn lục xanh, rắn lục đuôi đỏ...) hoặc ảnh hưởng đến thần kinh trung ương, gây liệt, suy hô hấp, ngưng thở như họ rắn hổ (rắn hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia…).

Trong khi đó, rắn không độc sẽ có vết cắn với những chấm nhỏ hình vòng cung, không xuất hiện vết răng nanh.

"Khi bị rắn độc hoặc nghi ngờ rắn độc cắn, người lớn cần bình tĩnh, di chuyển trẻ khỏi vùng hoạt động của rắn. Đặt trẻ nằm yên, nơi cắn thấp hơn tim để hạn chế di chuyển và hấp thu nọc độc. Rửa sạch vết thương bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, dùng một miếng gạc khô và sạch để băng kín vùng bị cắn. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để được cấp cứu kịp thời", bác sĩ Cương hướng dẫn.

Chuyên gia này cũng khuyến cáo bố mẹ cần chú ý không nên băng phía trên vết thương vì có thể gây đau và hoại tử chi. Bạn cũng không rạch, nặn hút vết thương để lấy nọc ra vì không hiệu quả mà gây chảy máu, nhiễm trùng và tăng hấp thu nọc độc,…

Đặc biệt, bạn không tùy tiện chườm lạnh, bôi hóa chất, đắp lá cây lên vết thương; ghi nhớ màu sắc con rắn để bác sĩ có thể dễ dàng nhận biết loại rắn để điều trị.

Trong trường hợp trẻ nghi rắn độc hoặc rắn độc, gia đình không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời.