Đạp thẳng ống đồng Văn Kiên, Quế Ngọc Hải nhận án phạt cực nặng

Theo đó, VFF quyết định phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2019 đối với cầu thủ Quế Ngọc Hải (số 3) của câu lạc bộ bóng đá Viettel do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Trần Văn Kiên (số 13) của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tại lượt trận thứ 3, ngày 06/3/2019 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trước đó, đội trưởng tuyển Việt Nam nhận án treo giò 1 trận từ CLB Viettel sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Văn Kiên chịu 4 vết giầy trên đầu gối.

"Thông tin chính thức từ CLB Bóng đá Viettel, sáng 7/3/2019, Ban lãnh đạo CLB đã quyết định có hình thức kỷ luật nội bộ với cầu thủ Quế Ngọc Hải. Cụ thể, cầu thủ này trước mắt sẽ bị đình chỉ thi đấu trong chuyến làm khách của CLB Viettel gặp CLB Bình Dương ngày 08/4 trên sân Gò Đậu, để kiểm điểm về pha vào bóng gây nguy hiểm cho cầu thủ Văn Kiên của CLB Hà Nội trong trận đấu giữa 2 CLB thuộc vòng 3 V-League 2019.

Chân của Văn Kiên sau pha đạp bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải.

Theo lãnh đạo CLB, Viettel hướng tới xây dựng một phong cách bóng đá đẹp mắt, cống hiến và cao thượng. Những hành vi thi đấu quyết liệt quá mức cần thiết, có thể gây phương hại đến đối thủ cần phải được loại trừ. Là cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt, lại là đội trưởng đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên sự việc này một lần nữa cho thấy Quế Ngọc Hải cần phải nghiêm khắc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm cả về nhận thức và chuyên môn, để vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí thi đấu của mình, nhưng đồng thời cũng có ý thức bảo vệ các đồng nghiệp của mình.

Lãnh đạo CLB Viettel nhấn mạnh, lần kỷ luật nội bộ này là nhằm giúp cho Quế Ngọc Hải có thể tự nhận thức sâu sắc và hoàn thiện bản thân" - thông báo từ CLB Viettel ghi rõ.

Như vậy, Quế Ngọc Hải sẽ bị treo giò tổng cộng 5 trận ngay trong lượt đi V-League 2019.

Video: Pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải với Văn Kiên

Cũng trong chiều nay, Ban kỷ luật VFF quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Rimario Allando Gordon (số 11) của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Lê Thế Mạnh (số 37) của câu lạc bộ Than Quảng Ninh trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và Thanh Hóa tại lượt trận thứ 3, ngày 06/3/2019 trên sân vận động Cửa Ông, Quảng Ninh.

Phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Lê Xuân Hải, trợ lý ngôn ngữ của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN và Hải Phòng tại lượt trận thứ 3, ngày 05/3/2019 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, Khánh Hòa.

Phạt CLB Hà Nội 3 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Viettel và Hà Nội tại lượt trận thứ 3, ngày 06/3/2019 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

3 quyết định tranh cãi của trọng tài ở đại chiến Viettel - Hà Nội Trọng tài Trần Đình Thịnh có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận đấu tâm điểm vòng 3 V-League giữa CLB Viettel và Hà Nội FC.

Quế Ngọc Hải có thực sự ác ý với Văn Kiên? Liệu Quế Ngọc Hải có thật sự muốn vào bóng ác ý với Văn Kiên trong bối cảnh trận đấu dường như đã an bài?

Nhạc Dương