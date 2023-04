Đập phá mộ chờ của bác, cháu ruột bị khởi tố

(VTC News) -

Nguồn tin của PV VTC News ngày 29/4 cho biết, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kim Quốc Hoàn (SN 1993, trú tại thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trần Kim Quốc Hoàn tại cơ quan công an. (Ảnh: CTV)

Theo tài liệu VKSND, thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1950, trú tại thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn), là bác ruột của Hoàn, xây dựng lăng mộ tại khu vực nghĩa trang Trọc Xôi, thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu.

Cho rằng bà Lý tự ý xây dựng trên phần đất chung nhưng không bàn bạc, khoảng 9h ngày 23/4, Hoàn dùng búa, xà beng đập phá ngôi mộ chờ mà bà Lý đang xây dựng.Thiệt hại hơn 6,7 triệu đồng.

Sau sự việc, Công an xã Sơn Châu đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn triệu tập Trần Kim Quốc Hoàn đến làm việc. Tại công an, Hoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Trần Kim Quốc Hoàn đang được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

TRỌNG TÙNG