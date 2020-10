'Đập hộp' chiếc iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam

Tối 23/10, một cửa hàng điện thoại tại Hà Nội đã đưa bộ đôi iPhone 12 và 12 Pro về Việt Nam, cùng ngày mở bán trên thế giới. Theo đại diện cửa hàng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, chiếc iPhone 12 đầu tiên được họ nhập từ Hong Kong. Đại diện cửa hàng cho biết chỉ nhập máy về để khách tới tham khảo, còn sản phẩm thương mại nhập chính hãng sẽ được bán từ đầu tháng 12.

"Sản phẩm được nhập từ thị trường Hong Kong. Nguồn hàng iPhone 12 không nhiều, giá bán trong những ngày đầu có thể đội lên rất cao. Toàn bộ máy được gom từ những người xách tay trong đợt đầu đã có khách đặt trước", đại diện cửa hàng cho biết.

Cảm nhận ban đầu, iPhone 12 cho cảm giác cầm nắm thoải mái dù khung đã được làm vuông vức thay vì bo cong. Tuy nhiên, cả phần khung và mặt kính bóng bẩy, dễ bám bẩn khi dùng.

iPhone 12 nặng 164 gram, nhẹ hơn khá nhiều so với con số 194 gram trên iPhone 11. Máy cũng nhỏ hơn thế hệ tiền nhiệm. Vì thế, cảm giác cầm iPhone 12 gọn, nhẹ. Sự thay đổi về trọng lượng có thể đến từ kích thước, chất liệu khung, mặt kính phía trước.

Nâng cấp nổi bật nhất trên iPhone 12 so với thế hệ trước là màn mình. Màn hình trên iPhone 12 có kích thước 6,1 inch, dùng tấm nền OLED thay cho IPS trên iPhone 11, giúp độ sáng và tương phản đều cao hơn. Trải nghiệm nhanh, iPhone 12 cho khả năng hiển thị thực sự tốt hơn so với iPhone 11 cả về màu sắc, độ sáng và chi tiết. Viền màn hình nhỏ giúp ngoại hình của iPhone 12 bớt thô kệch so với iPhone 11 hay đời trước là iPhone XR.

Hệ thống camera trên máy cũng được nâng cấp. iPhone 12 sở hữu camera kép đều dùng độ phân giải 12 MP. Trong đó, camera chính có khẩu độ f/1.6, cho khả năng thu sáng tốt hơn.

Về cấu hình, iPhone 12 vẫn chạy chip A14 Bionic tương tự iPhone 12 Pro hay 12 Pro Max. Apple cho biết đây là con chip di động mạnh mẽ nhất hiện nay dựa trên tiến trình 5 nm

So với iPhone 12, iPhone 12 Pro có thêm camera thứ ba tiêu cự telephoto (52 mm), độ phân giải 12 MP. Smartphone này cũng được trang bị cảm biến đo khoảng cách LiDAR, một số tính năng chụp ảnh như chân dung trong chế độ tối và định dạng ProRAW. Máy được trang bị viền thép bóng thay vì viền nhôm như iPhone 12, bộ nhớ trong từ 128 GB. Mức giá iPhone 12 Pro cũng cao hơn.

Hộp thế hệ iPhone 12 đã mỏng hơn, không còn các phụ kiện cơ bản như sạc, tai nghe EarPods. Máy được bán kèm dây cáp USB-C Lightning. Cục sạc 18 W thế hệ cũ, tương thích với sợi cáp này được bán với giá gần 900.000 tại Việt Nam.

Những năm trước, người dùng Việt Nam thường xếp hàng trước Apple Store Orchard Singapore để chờ mua iPhone. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh và hạn chế các chuyến bay nên không còn cảnh tượng xếp hàng dài để mua iPhone mới. Vì vậy, so với các năm, iPhone mới 2020 về chậm hơn.