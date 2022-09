Đảo Lý Sơn gió giật cấp 8, cấm người dân ra đường từ 10h ngày 27/9

(VTC News) -

Tính tới 8h sáng nay 27/9, tại huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và rất to, gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 8. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 1-1,5m. Hiện gió bão đang tăng dần kèm theo mưa to.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở ngành, quận huyện về việc tập trung ứng phó bão số 4 và mưa, lũ, sạt lở đất sau bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý đến công tác ứng phó từ sớm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tiếp tục nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động. Tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc quay về bờ ngay để neo đậu an toàn. Tổ chức neo đậu tàu, thuyền, lồng bè an toàn; chủ động đưa tàu nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại nơi neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn.

Đối với công tác ứng phó với bão, các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi, tiếp tục kiểm tra, triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão đổ bộ. Tổ chức kiểm soát, điều tiết, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng.

Huyện Lý Sơn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 10h ngày 27/9 để đảm bảo an toàn tính mạng cho đến khi hết gió mạnh.