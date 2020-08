Đào Hồng An Plus: Ứng dụng công nghệ nhật bản hỗ trợ tăng kích thước vòng 1

TPBVSK viên uống Đào Hồng An Plus

Chương trình với sự có mặt của nhóm đại diện Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc tế Medicom, các chuyên gia công nghệ đến từ Nhật Bản, các bác sĩ, các nghệ sĩ khách mời cùng rất nhiều các vị khách quý.

Tham dự tại sự kiện có TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyên chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương. Và sự hiện diện của 2 nghệ sĩ khách mời đặc biệt, được khán giả yêu mến: Diễn viên Kim Oanh và Mc Minh Hà.

Ông Đào Xuân Tiến – đại diện phía VIHECO và ông Inoue Shota – đại diện nhóm chuyên gia đến từ Nhật Bản đã chính thức ký kết, đồng ý chuyển giao Công nghệ nano tự nhũ hóa nhằm phục vụ nghiên cứu và sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cải thiện sinh lý nữ Đào Hồng An Plus. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài để có thể cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm vượt trội hơn nữa trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Xuân Tiến bày tỏ sự trân trọng đối với sự hợp tác lần này, đồng thời ông cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương đã không ngừng nỗ lực, đóng góp phần không nhỏ trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ông cũng hi vọng rằng TPBVSK viên uống Đào Hồng An Plus sẽ được người tiêu dùng đón nhận và hài lòng.

Lễ chuyển giao công nghệ

Ông Inoue Shota – chuyên gia công nghệ đến từ Nhật Bản cho biết ông rất hân hạnh khi được hợp tác với đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam, ứng dụng đột phá công nghệ sàng lọc và phân tách hoạt chất hàng đầu Nhật Bản, sản xuất thành công sản phẩm Đào Hồng An Plus. Ông Inoue Shota chia sẻ: “Nhóm nghiên cứu đã trải qua rất nhiều vất vả trong quá trình nghiên cứu và thành quả đạt được hết sức tuyệt vời. Tôi tin rằng, bất cứ ai khi sử dụng sản phẩm Đào Hồng An Plus đều sẽ bất ngờ vì hiệu quả mà sản phẩm mang lại.”

Sau buổi lễ ký kết là talkshow với sự tham gia của TS.Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, diễn viên Phương Oanh và Mc Minh Hà với mong muốn chia sẻ cho mọi người những kiến thức về sức khoẻ vòng ngực cũng như cách cải thiện vòng ngực căng tròn, săn chắc.

Talkshow sau lễ ký kết với sự tham gia của bác sĩ và các khách mời

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, vòng 1 của chị em phụ nữ không được đầy đặn, kém săn chắc đến từ nhiều nguyên nhân. Tiến sĩ nhấn mạnh đến các chiết xuất thảo dược, đặc biệt là Chiết Xuất Kacip Fatimah có trong sản phẩm Đào Hồng An Plus. Chiết Xuất Kacip Fatimah có tác dụng hiệu quả trong việc mang lại cho các nàng vòng ngực căng tròn, săn chắc và đầy quyến rũ không cần qua “dao kéo”.

TPBVSK viên uống Đào Hồng An Plus nhờ công nghệ nano tự nhũ hóa cùng tỷ lệ vàng giữa chiết xuất Kacip Fatimah với mầm đậu nành và sâm tố nữ, các hoạt chất trong sản phẩm dễ dàng đi sâu vào các biểu mô, gia tăng khả năng hấp thu và phát huy hiệu quả gấp nhiều lần, tác động trực tiếp, giúp thúc đẩy mô cơ vú và mô mỡ đệm dưới bầu ngực phát triển mạnh mẽ hơn giúp vòng ngực của chị em phụ nữ chống chảy xệ và tăng kích thước vòng ngực. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa các thành phần như ích mẫu, sữa ong chúa, tam thất và vitamin E có công dụng cải thiện nội tiết tố chống khô hạn cho chị em phụ nữ.

Khách mời tham dự sự kiện

Đào Hồng An Plus sản phầm hiệu quả dành cho phái đẹp