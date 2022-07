Đảo Dừa - phân khu biệt lập hấp dẫn bậc nhất Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

(VTC News) -

“Đảo biệt thự” hiếm có, khó tìm

Trong số 8 phân khu của đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Đảo Dừa là 1 trong 2 phân khu cao cấp nhất với quy hoạch biệt lập, khép kín. Không gian riêng tư tại Đảo Dừa chính là món quà đắt giá mà chủ đầu tư đã kỳ công kiến tạo để dành tặng cho cư dân. Ôm trọn các công trình tại đây là dòng sông sinh thái uốn lượn, với bề rộng mặt nước lên tới 80m, tạo nên cảnh tượng không khác gì “đảo thiên đường” Fisher Island dành cho các siêu sao và giới thượng lưu nước Mỹ.

Sở hữu miền xanh “bất tận” trước hiên nhà, cư dân có cơ hội sống chan hòa với thiên nhiên, hàng ngày thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình, hít thở bầu không khí trong lành, tinh khiết. Địa thế hướng thủy cũng là nhân tố tạo vượng khí cho gia chủ, mang tới những điều may mắn, tốt lành và thành công theo quan niệm Á Đông.

Hơn hết, quy hoạch khép kín của Đảo Dừa còn tạo ra sự đắt giá khác mà giới tinh hoa, thượng lưu ngày nay đang “đỏ mắt” tìm kiếm, đó là sự riêng tư, biệt lập, kín tiếng, yên tĩnh và các tiêu chuẩn đảm bảo an ninh, an toàn. Cũng như nhiều dự án hàng hiệu khác của Vinhomes từng mở bán trước đây, chế độ an ninh tại Đảo Dừa được kích hoạt ở mức cao nhất, với các vòng kiểm soát đa lớp cùng các chốt kiểm tra bởi lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp hoạt động 24/7. Hệ thống camera công cộng dày đặc cũng được lắp đặt trên tất cả các tuyến đường và vận hành suốt ngày đêm giúp cư dân yên tâm tuyệt đối.

Được bao bọc bởi con sông sinh thái rộng lớn, Đảo Dừa mang tới cuộc sống riêng tư, kín đáo đắt giá cho giới thượng lưu, tinh hoa.

Cùng với đó, giỏ hàng ở Đảo Dừa chỉ có số lượng giới hạn, nhất là các căn có hướng nhìn ra mặt sông. Các căn ở đây đều có diện tích xây dựng “khủng” từ 325 m2 trở lên; được trang bị đầy đủ các khu vực chức năng đáp ứng tiêu chuẩn sống thượng lưu, gồm: sân vườn, phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ…

Đặc biệt, công trình nào cũng mang đậm phong cách kiến trúc của “tiểu bang nắng” Florida nằm ở Đông Nam nước Mỹ, tô điểm thêm những sắc màu rực rỡ vào cuộc sống phóng khoáng không khác gì xứ sở cờ hoa.

Sống nghỉ dưỡng giữa miền xanh bất tận

Làm nên giá trị sống ở phân khu Đảo Dừa còn là hệ thống tiện ích đẳng cấp, sang trọng, đảm bảo mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm cho cư dân. Đó chính là công viên nội khu được thiết kế đẹp mắt, rợp bóng cọ xanh, cùng thảm thực vật trù phú, mang đậm hơi thở của miền nhiệt đới. Cùng với đó là nhiều cụm cảnh quan theo các chủ đề, các sân tập thể thao năng động, bể bơi trong nhà giải nhiệt cho những ngày hè đổ lửa…

Cuộc sống tại phân khu Đảo Dừa sẽ là 365 ngày nghỉ dưỡng trong năm giữa không gian mang đậm sắc màu và hơi thở nhiệt đới.

Đặc biệt, mang tới những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho cư dân còn phải kể tới Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park rộng 18 ha, quy mô lớn nhất thế giới. 6 hồ tạo sóng rộng 5,4 ha hứa hẹn sẽ là điểm hẹn giúp giải nhiệt trong những ngày hè oi bức, với sức hút từ các ngọn sóng cao từ 2,5 – 3m cùng thác nước cao 15m. Cùng với đó, hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3ha; công viên Sandy Park rộng 1 ha cũng là không gian vận động mang tới năng lượng tích cực mỗi ngày.

Cư dân Đảo Dừa còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đẳng cấp của đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire.

Mọi nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân cũng đều được đáp ứng tại chỗ với các cụm thương mại dịch vụ “sang chảnh” tại nội khu. Trong khi đó, ở quy mô cả đại đô thị là sự hiện diện của các dịch vụ mang “họ Vin” chất lượng quốc tế, gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; bệnh viện đa khoa quốc tế đẳng cấp 5 sao Vinmec; hệ thống phương tiện thân thiện môi trường VinBus; hệ thống trường liên cấp Vinschool...

Trong quá khứ, các dự án của Vinhomes đã đi vào vận hành, đặc biệt các sản phẩm thấp tầng “phiên bản giới hạn” đều có mức tăng trưởng giá trị bền vững. Xu hướng này cũng sẽ không thể đổi khác, thậm chí là rõ ràng hơn ở phân khu Đảo Dừa - nơi cộng hưởng hàng loạt các ưu thế vượt trội và là nhân tố làm dậy sóng thị trường phía Đông Hà Nội.