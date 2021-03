Đạo diễn Việt Tú: 'Phú Quốc United Center đưa du khách 'xuyên không' 3 thế giới'

Đưa du khách lên “cỗ máy thời gian” để “xuyên không” và cùng lúc khám phá 3 thế giới: từ cổ xưa cho tới hiện đại, từ Việt Nam thân quen mà mới lạ cho tới châu Âu rực rỡ sắc màu; từ cuộc sống hiện thực tới xứ sở của thần thoại lung linh…

Đó chính là những tiết lộ về các đại tiệc “siêu show triệu đô” mà Phú Quốc United Center sẽ chiêu đãi du khách của đạo diễn Việt Tú người đang là tác giả của những siêu show giải trí lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Cả 3 “siêu show” thực cảnh tại đây chính là điểm nhấn khác biệt biến Phú Quốc United Center thành một “thiên đường giải trí” đẳng cấp thế giới.

“Xuyên không” về nơi “3 thế giới” hội tụ

- 3 “siêu show” là điểm nhấn hoàn toàn mới tại Phú Quốc United Center. Một cách ngắn gọn, anh có thể giới thiệu gì chúng?

Theo tôi đó là 3 từ khóa: “xuyên không”, “tương tác” và “hiệu ứng đa phương tiện”. Trong đó, “Tinh hoa Việt Nam” là hành trình ngược thời gian khám phá những tinh hoa văn hóa dân tộc, “Sắc màu Venice” là bữa tiệc với những món đặc sản tinh hoa văn hóa vùng Venice nước Ý, còn “Once show” sẽ chiêu đãi khán giả một bữa “sơn hào hải vị” của thế giới thần tiên VinWonders.

- “Xuyên không” có vẻ là chủ đề hấp dẫn và hợp thời. Tại sao lại là xuyên không và xuyên không ở Phú Quốc có gì đặc biệt, thưa anh?

Có 2 thứ mà con người luôn tò mò, một là quá khứ với những điều đã qua và hai là tương lai với những điều chưa xảy đến. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn ao ước sở hữu một “cỗ máy thời gian”.

Ở Phú Quốc United Center, chúng tôi đã tạo ra một “cỗ máy thời gian” như thế để đưa du khách trở về thời xa xưa, tự mình trải nghiệm và khám phá những điều vốn chỉ được nói đến một cách khá mơ hồ trong sách vở hay được giới thiệu gián tiếp qua những thước phim. Nói cách khác, ở đây, du khách không chỉ được “nhìn thấy” mà còn được “chạm vào”, “nghe thấy”, “ngửi thấy” và “tương tác” tất cả những gì thuộc về các vùng miền văn hoá.

Đặc biệt, chỉ duy nhất tại Phú Quốc United Center, du khách mới được cùng lúc “xuyên không” khám phá 3 thế giới đồng thời, gồm: thế giới cổ tích, Việt Nam truyền thống và thế giới thần tiên.

- Kể những câu chuyện về đời sống văn hóa truyền thống để hấp dẫn người xem vốn là bài toán cực khó. Là người trực tiếp thiết kế và dàn dựng các show “xuyên không” này, anh đã tìm lời giải ra sao?

Đây đúng là bài toán siêu khó bởi nếu chỉ đơn thuần tái hiện những không gian xưa thì chắc chắn du khách không cần phải đến đây. Bởi thế mới có từ “tương tác” như tôi vừa đề cập. Du khách sẽ được thực sự “tham gia” vào không gian cổ xưa ấy, tương tự như Alice bước vào xứ sở diệu kỳ và sống cuộc sống hoàn toàn khác ở chính xứ sở đó.

Tại không gian “Tinh hoa Việt Nam” và “Sắc màu Venice”, ngay khi vừa bước qua cánh cửa, du khách sẽ như quên mất thế giới thực tại bởi tất cả mọi thứ, từ cảnh vật đến con người, từ âm thanh đến mùi hương đều như bước ra từ một thế giới khác. Khi đó, một cách rất tự nhiên, du khách sẽ muốn giao lưu với những nhân vật ngày xưa, trải nghiệm phong tục ngày xưa, thưởng thức những đặc sản ngày xưa để trở thành một phần của chính không gian ấy.

Khi du khách còn chưa kịp bừng tỉnh bởi khung cảnh thực, vào cuối ngày cảm xúc của họ sẽ một lần nữa thăng hoa trong âm thanh sôi động và ánh sáng rực rỡ của show diễn chính. Đó cũng là lúc mọi người phát hiện ra rằng, mình đã sống với những nhân vật trong show diễn cả ngày trời, là một phần của những chất liệu show diễn mà họ được thưởng lãm vào buổi tối.

Để làm được điều này, tất cả mọi thứ được bố trí trong không gian “Tinh hoa Việt Nam” hay “Sắc màu Venice” đều thật đến từng chi tiết. Ngay cả những diễn viên hay nhân viên vận hành cũng đều có “đời sống” của riêng mình. Họ chính là người người kích hoạt sự tương tác. Đây là điểm khác biệt lớn nhất với các sản phẩm khác trên thị trường.

“Thánh đường nghệ thuật”

- Vậy còn “hiệu ứng đa phương tiện”, mảnh ghép hiện đại ấy có phù hợp với bức tranh cuộc sống cổ xưa, với những nét văn hóa truyền thống mà anh muốn tái hiện? Chắc hẳn đó phải là những hiệu ứng bom tấn để các show diễn này xứng đáng với tên gọi “siêu show triệu USD”?

Tôi luôn muốn du khách, đặc biệt là khách quốc tế được thưởng thức văn hoá Việt qua cách kể chuyện hiện đại, đó chính là hiệu ứng công nghệ, thay cho ngôn ngữ lời thoại, hay diễn xuất truyền thống. Không quá lời khi nói rằng Phú Quốc United Center chính là nơi hội tụ của những công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới.

Với “Tinh hoa Việt Nam” là hệ thống máy chiếu hình 3D mapping mới nhất của công nghệ giải trí trên thế giới hiện nay; là một mặt hồ với hệ thống cơ khí khổng lồ, lúc cạn thì thành sân đình, lúc có nước thì thành hồ nước như trong Văn Miếu hay, Đại Nội; là những khối nhà nặng hàng chục tấn “biết đi”, ban ngày là gian hàng, ban đêm chuyển động để thay đổi không gian.

Tại “Sắc Màu Venice” là một sân khấu khủng chìm dưới nước. Ban ngày du khách vẫn có thể đi thuyền tham quan mặt hồ nhưng từ hoàng hôn về buổi tối, nơi đây trở thành một không gian siêu thực, với những diễn viên đi trên mặt nước, những đạo cụ khủng nổi lên từ mặt hồ, hàng chục chiếc thuyền Gonzola đi thành đội hình, và siêu hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser, máy chiếu hình series mới nhất trên thế giới đưa du khách vào những thế giới kỳ diệu của thị giác.

Cuối cùng, là siêu show diễn đa phương tiện “Once Show” của nhà thầu Quantum, Mỹ. Đây là sản phẩm của một trong những nhà thầu nội dung giải trí “khủng” nhất thế giới với những hiệu ứng 3D mapping trên mặt lâu đài, khói lửa, lazer, đa phương tiện đẳng cấp thế giới. Tôi cảm thấy rất tự tin, và hạnh phúc khi tác phẩm của người Việt có thể đặt cạnh những tác phẩm giải trí đẳng cấp thế giới mà không hề lép vế, từ hệ thống quản trị, quy mô đến công nghệ.

- Là nơi tràn ngập những công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất thế giới với những hoạt động giải trí bất tận suốt ngày đêm, theo anh, “thánh đường nghệ thuật” Phú Quốc United Center sẽ ở đâu trên bản đồ công nghiệp giải trí thế giới?

Tôi từng đi nhiều và cũng xem nhiều show tầm cỡ thế giới nên có thể tự tin khẳng định trên thế giới chỉ có những tổ hợp giải trí khủng như: Cirque du Soleil, Disney Land, hay các show diễn thực cảnh của Trương Nghệ Mưu mới có đủ lực để sử dụng các thiết bị hiện đại như vậy.

Nhưng Phú Quốc United Center khác biệt hoàn toàn và có lợi thế hơn hẳn về quy mô. Tại đây có cả một hệ sinh thái vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá, nghỉ dưỡng… rộng lớn, đa dạng mà mỗi người đều tìm được cho mình nhiều hơn một không gian yêu thích.

Chắc chắn với hệ sinh thái đang có, Phú Quốc United Center sẽ là một siêu tổ hợp mang lại cho các du khách trải nghiệm giải trí độc nhất vô nhị tại Việt Nam, trải nghiệm mà có lẽ ai cũng nên thử ít nhất một lần trong đời.

- Xin cảm ơn anh!

3 show trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ hiện đại mang tên "Tinh hoa Việt Nam", "Sắc màu Venice" và "Once Show" sẽ công chiếu từ tháng 4-2021 ở Phú Quốc United Center. Trong đó, đạo Việt Tú ghi dấu trong không chỉ một mà hai siêu show: "Tinh hoa Việt Nam” trong khu vực rộng 11.200m2 và màn trình diễn trên mặt nước tráng lệ "Sắc màu Venice" tại hồ trung tâm của khu Grand World. "Once Show" do đơn vị lừng danh Quantum Creative thực hiện, mang tầm vóc của các màn trình diễn nổi tiếng tại các công viên chủ đề hàng đầu hiện nay. Với tổng vốn đầu tư lên đến 26 triệu USD, đây là chuỗi trình diễn nghệ thuật hoành tráng nâng tầm diện mạo của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến thế giới một điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu lục.