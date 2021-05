Đạo diễn Victor Vũ: Tôi không ngủ quên trên chiến thắng

(VTC News) -

Đạo diễn Victor Vũ sinh ra và lớn lên tại miền Bắc Hollywood, Mỹ, được biết đến trong vai trò là một đạo diễn phim, nhà biên kịch phim, nhà sản xuất phim và người dựng phim người Mỹ gốc Việt. Những bộ phim của Victor Vũ kể từ năm 2009 đến nay đều là những cái tên từng gây sốt tại các rạp chiếu, bao gồm: “Cô dâu đại chiến”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Scandal - Bí mật thảm đỏ”, “Cô dâu đại chiến 2”, “Quả tim máu"…

Sau thành công của “Mắt biếc” vào cuối năm 2019, năm 2021, Victor Vũ trở lại với bộ phim “Thiên thần hộ mệnh”. Bằng việc tái hiện một thế giới giải trí xa hoa nhưng đầy cạm bẫy, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục vạch trần những góc khuất trần trụi đằng ánh hào quang showbiz bằng vỏ bọc tâm linh rùng rợn.

Trúc Anh đã ra khỏi vùng an toàn

- "Thiên thần hộ mệnh” không phải là bộ phim đầu tiên anh làm về đề tài khai thác những góc khuất của showbiz, cùng với đó là những yếu tố tâm linh, bùa ngải, vậy bộ phim này có gì khác so với những tác phẩm trước đó?

Thật ra tôi nghĩ câu chuyện lần này của mình sẽ đời hơn và sát thực tế hơn vì bộ phim đang khai thác một showbiz của những người trẻ. Showbiz Việt hiện nay, những người có sức ảnh hưởng trong ngành giải trí càng ngày càng rất trẻ và tài năng. Cái tôi muốn khai thác ở đây là những góc khuất, những tham vọng, thử thách, khó khăn, cám dỗ mà các bạn trẻ phải đói mặt khi dấn thân vào showbiz.

Còn yếu tố tâm linh nói chung là chủ đề hấp dẫn đối với nhiều người chứ không riêng gì tôi, nhất là với người Á Đông. Người Việt Nam mình nói riêng vẫn phải sống với tâm linh mỗi ngày, từ việc thờ ông bà, tổ tiên, coi số để chọn đất đai… đều là tâm linh hết. Chủ đề tâm linh rất rộng và gây tò mò cho rất nhiều người. Việc khai thác yếu tố tâm linh trong phim, lần này là búp bê Khumathong chỉ là phương tiện để kể câu chuyện về những góc khuất trong showbiz.

- Làm việc với dàn diễn viên trẻ, có những người lần đầu đóng phim, chưa có kinh nghiệm diễn xuất, anh gặp thuận lợi và khó khăn gì?

Thật ra, tôi thấy nhiều thuận lợi hơn, vì các bạn trẻ họ sẽ không bị lệ thuộc vào những thứ như kỹ thuật. Họ sẽ diễn theo bản năng riêng của họ. Đối với tôi, diễn xuất tự nhiên sẽ đời hơn. Đương nhiên, bên cạnh đó cũng có những thử thách riêng của nó, cũng có những rủi ro, nhưng thật sự các bạn diễn viên trẻ tôi chọn để vào phim mình, họ đã có tiềm năng rồi. Mình chỉ cần tìm cách khai thác nó thôi.

- “Thiên thần hộ mệnh” là dự án điện ảnh thứ 2 anh chọn Trúc Anh đóng vai chính. Vì sao anh lại tiếp tục ưu ái nữ diễn viên trẻ này đến vậy?

Thật ra, Trúc Anh phải đi casting giống như các bạn khác. Ban đầu tôi cũng hơi lo vì cái bóng của Hà Lan trong “Mắt biếc” quá lớn. Nhưng khi casting, Trúc Anh đã làm được điều mà tôi nghĩ rất khó là bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Trúc Anh đã bước ra được khỏi cái bóng của Hà Lan và nhập vào vai hoàn toàn khác với vai trước đây.

Ngoài ra, Trúc Anh cũng đúng tuổi của nhân vật trong phim, một cô sinh viên đang muốn dấn thân vào showbiz. Đặt Trúc Anh trong những tình huống như vậy, tôi nghĩ em ấy một phần rất hiểu nhân vật nên nhập vai dễ dàng hơn.

- So với thời đóng “Mắt biếc”, ở “Thiên thần hộ mệnh”, Trúc Anh đã có sự trưởng thành hơn trong diễn xuất. Anh đánh giá liệu Trúc Anh có tiềm năng để tiến xa hơn trong nghệ thuật?

Tôi chọn Trúc Anh lần 2 thì tôi phải nghĩ Trúc Anh làm được điều mình mong muốn và chắc chắn vai này khó và phức tạp hơn vai diễn trước đây. Tôi nghĩ, chắc chắn khán giả sẽ nhận ra sự tiến bộ, bất ngờ từ Trúc Anh.

Còn về tiềm năng có thể tiến xa hơn trong nghệ thuật, tôi nghĩ điều này do Trúc Anh thôi. Nhiều diễn viên thích sự an toàn. Không phải ai cũng lựa chọn mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Có người muốn mình gắn bó với một hình ảnh nhất định. Nhưng Trúc Anh là một diễn viên luôn luôn muốn học hỏi, thử thách bản thân với những vai diễn mới. Thật ra, đó là hướng đi của mỗi người, tôi không dám nói cái nào đúng, cái nào sai. Tôi nghĩ, con đường khó đôi khi có nhiều rủi ro, nhưng có thể đẩy mình đi xa hơn, thử thách mình với những vai diễn phức tạp hơn, buộc mình phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Không ngủ quên trên chiến thắng

- Không phải phim nào của Victor Vũ cũng đạt được doanh thu tốt. Anh đối mặt với thành công và thất bại như thế nào?

Tôi khá lạc quan trong vấn đề này. Mục đích của tôi không phải làm 1-2 phim rồi đi làm việc khác. Làm phim là đam mê không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Mục đích của tôi là làm nhiều phim, khai thác nhiều đề tài, kể nhiều câu chuyện, nên tôi đối diện với thắng thua, thất bại hay thành công không bị quá lệ thuộc. Kể cả thành công, tôi cũng không ngủ quên trên chiến thắng. Tôi muốn mình phải tỉnh táo để hiểu vì sao phim thành công, vì sao phim thất bại rồi mình tiếp tục. Như vậy tâm lý của mình nhẹ nhàng hơn, tập trung hơn vào những dự án tiếp theo.

- Thời gian qua, nhiều bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm văn học thất bại khi ra rạp. Từng thành công với phim chuyển thể “Mắt biếc”, anh có thể chỉ ra được khó khăn khi làm phim chuyển thể, vì sao phim thất bại và công thức thành công của một bộ phim chuyển thể là gì?

Thật ra, thành công hay thất bại của bộ phim có nhiều lý do lắm, không phải là do phim chuyển thể đâu. Nhưng phải nói chuyển thể phim từ tác phẩm văn học rất khó. Không phải tiểu thuyết nào, tác phẩm văn học nào cũng chuyển thể được. Thực sự tôi đọc rất nhiều. Đôi khi tôi thấy câu chuyện quá hay nhưng mình không chuyển thể được vì nó không đủ yếu tố điện ảnh. Nội dung tác phẩm mình chọn có đủ yếu tố điện ảnh hay không. Nếu không rất khó. Vì điện ảnh và văn học quá khác. Phải tìm những cái mình khai thác được, làm tốt được.

Chắc chắn trong việc chuyển thể buộc phải hư cấu, hư cấu để thành phim điện ảnh trọn vẹn. Nhưng không hư cấu để thay đổi nội dung của tác phẩm văn học. Mình chọn tác phẩm văn học vì kịch bản gốc nó quá hay, quá tốt. Từ đó sẽ khai thác những gì tốt nhất vào trong phim của mình. Mình không có lý do gì để hư cấu quá nhiều, như vậy sẽ làm mất đi tinh thần, chất riêng của tác phẩm văn học.

- Ngoài sự nghiệp điện ảnh thành công, anh còn một tổ ấm hạnh phúc với vợ cùng 2 con trai. Bận rộn là thế, anh cân bằng công việc với thời gian chăm sóc gia đình thế nào?

Thật ra nó là do mình thôi, mình muốn thì sẽ làm được. Tôi nghĩ không có công việc nào quá bận đến nỗi mình không sắp xếp được. Có thể mình không sắp xếp được nhiều, nhưng mình dành đủ thời gian để giữ sự kết nối với gia đình của mình. Chẳng hạn có những ngày tôi không làm việc, dành thời gian cho con, cho gia đình. Còn những ngày đi quay, tôi sẽ tạo điều kiện cho gia đình ở gần mình.

- Đinh Ngọc Diệp luôn ở phía sau hỗ trợ anh trong sự nghiệp. Trước đó, cô ấy cũng từng hoạt động trong showbiz, việc lui về làm hậu phương cho chồng anh có cảm thấy vợ mình thiệt thòi không? Nếu Đinh Ngọc Diệp có ý định quay trở lại showbiz, anh thấy thế nào?

Thiệt thòi hay không phải hỏi Diệp thôi chứ tôi không biết (cười). Nhưng tôi rất thoải mái trong việc này. Nếu Diệp có dự án mà cô ấy thích thú với vai diễn thì tôi rất vui về chuyện đó. Người khó tính là Diệp, chứ tôi không vấn đề gì.

- Xin cảm ơn anh!.