Đạo diễn 'Tây du ký' từng chê Trư Bát Giới không biết diễn

Ngày 3/10, Sina đưa tin bộ phim Tây Du Ký kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ khi thực hiện gặp nhiều khó khăn. Không chỉ có kinh phí thấp, kỹ xảo hạn chế mà cả dàn diễn viên tham gia cũng có nhiều thay đổi.

Theo Sina, trong 4 thầy trò Đường Tăng chỉ có vai diễn của Lục Tiểu Linh Đồng giữ được vị trí trong suốt hai phần phim. Đường Tam Tạng do ba diễn viên thể hiện, Sa Tăng do Diêm Hoài Lễ và Lưu Đại Cương đảm nhiệm, Trư Bát Giới phần một là Mã Đức Hoa đóng, phần hai do Thôi Cảnh Phú diễn.

Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa thể hiện (trái) và Thôi Cảnh Phú.

Sina cho biết phần một quay từ năm 1982 đến 1986, sau khi phát sóng đạt được thành công vang dội. Đạo diễn Dương Khiết thực hiện phần 2, được sản xuất năm 1998-1999. Tuy nhiên, phần mới không thành công như phần trước dù kỹ xảo và kinh phí được đầu tư hơn.

Đáng nói là nhân vật Trư Bát Giới và Sa Tăng bị thay bằng diễn viên khác. Trường hợp của Diêm Hoài Lễ dễ khiến khán giả chấp nhận vì khi đó tuổi ông đã cao. Tuy nhiên, Mã Đức Hoa vẫn tha thiết muốn tham gia đoàn phim nhưng không được tạo điều kiện.

Theo Sina, đạo diễn Dương Khiết muốn nâng đỡ tài tử Thôi Cảnh Phú, vì vậy quyết định để ông diễn Trư Bát Giới, mặc sự phản đối của Mã Đức Hoa.

Nữ đạo diễn Tây Du Ký còn nhận xét Mã Đức Hoa diễn thành công vai Trư Bát giới vốn là một sự may mắn. Dương Khiết chê Mã Đức Hoa không có khả năng diễn xuất, cũng vì vậy, sau vai diễn này không thể thành công ở tác phẩm khác.

Mã Đức Hoa hóa trang để vào vai Trư Bát Giới.

Thôi Cảnh Phú vốn là phó đạo diễn trường quay. So sánh với Mã Đức Hoa, Thôi Cảnh Phú chịu khó đầu tư cho vai diễn hơn. Từ việc ông cố gắng tăng cân để thân hình trở nên tròn trịa đến cách thể hiện ánh mắt ham ăn lười làm, hám gái.

Trong một buổi trò chuyện với khán giả tại Singapore, nam diễn viên họ Mã bức xúc: "Có người cố tình không cho tôi diễn vai Trư Bát Giới. Lúc thì họ nói tôi tuổi tác đã cao. Khi thì họ bảo tôi không theo kịp lịch trình quay của đoàn phim nên đã tìm người khác thay thế".

Tuy được đạo diễn ưu ái Thôi Cảnh Phú vẫn không ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng Mã Đức Hoa do phần hai không thành công. Hiện tại, nhắc đến Trư Bát Giới, công chúng ngay lập tức nhớ đến nam diễn viên họ Mã. Mã Đức Hoa cũng là người thường xuyên tham dự các sự kiện có 4 thầy trò Đường Tăng, trong khi đó Thôi Cảnh Phú bị lãng quên.

Hiện nay, khán giả chỉ nhớ tới "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa.

"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa cũng ít được mời tham gia các sự kiện lớn của Tây Du Ký. Diễn viên được mời là Trì Trọng Thụy.

Trì Trọng Thụy không chỉ tham gia nhiều tập phim Tây Du Ký, được khán giả nhớ tên mà ông còn có người vợ là nữ tỷ phú nổi tiếng. Khi "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ qua đời, Lưu Đại Cương vào nhóm diễn viên thường xuyên dự sự kiện của đoàn phim.