Đạo diễn Lý Hải chia sẻ về phim kinh dị Malaysia đang chiếu ở rạp Việt

Thị trường phim rạp cuối tháng 3 và tháng 4 hứa hẹn sẽ khiến các “mọt phim” đứng ngồi không yên với sự gia nhập của một dự án phim kinh dị đến từ nước láng giềng Malaysia - “Đảo tội ác: The Island”.

Mới đây, “Đảo tội ác: The Island” đã có buổi công chiếu đặc biệt với sự tham gia và giao lưu của Fred Chong - Nhà sản xuất phim cùng hai nữ diễn viên xinh đẹp Sanjina Suri và Evie Feroza.

Đặc biệt, đạo diễn Lý Hải cùng bà xã Minh Hà cũng đến tham dự và chia vui với người bạn lâu năm là ông Fred Chong. Đạo diễn Lý Hải chia sẻ trên trang cá nhân: “Đây là một bộ phim hấp dẫn, hồi hộp, một món quà giải trí cho các bạn yêu thích dòng phim kinh dị, phiêu lưu. Chúc anh Fred Chong thành công như mong đợi”.

Đạo diễn Lý Hải cùng bà xã Minh Hà xuất hiện tại buổi công chiếu đặc biệt của “Đảo tội ác: The Island”

Sau khi buổi công chiếu, phim nhận được phản hồi khá tích cực từ các Influencer có tiếng, các admin cộng đồng review phim. Đây là một tín hiệu rất tốt để nhà sản xuất có thêm niềm tin phim sẽ chinh phục được các khán giả Việt khi công chiếu chính thức.

“Đảo tội ác” kể câu chuyện về chuyến đi nghỉ dưỡng của một nhóm thanh niên hoá bi kịch khi khiến một thực thể tà ác cổ xưa trên đảo tức giận. Nhóm bạn đã bỏ qua lời cảnh báo của người dân để đặt chân đến một ngôi làng bỏ hoang bí ẩn, vô tình phá vỡ phong ấn của một con quái vật khát máu và phải trả cái giá quá đắt. Đằng sau hòn đảo kinh dị này đã chôn vùi từ lâu về một tình yêu bị cấm đoán, bị nguồn rủa.

Mới đây, nhà sản xuất cũng hé lộ những “bí mật” thú vị trong quá trình làm nên dự án phim bạc tỷ đầy tham vọng “oach tạc” rạp phim quốc tế. Cùng điểm qua một số điểm hậu trường thú vị của “Đảo tội ác”:

Fred Chong - nhà sản xuất của phim “Đảo tội ác: The Island” chia sẻ

Trong nỗ lực vươn ra thế giới, “Đảo tội ác” đang tiến vào và quảng bá rộng rãi trên thị trường Đông Nam Á với các quốc gia như Indonesia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng trình chiếu dự án phim. Đây là một thành công và sự khởi đầu tích cực không chỉ với “Đảo tội ác” mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ nâng cao vị thế của các dự án phim do Malaysia sản xuất trên thị trường quốc tế.

“Đảo tội ác” là sự kết hợp của một thế hệ diễn viên tài năng và đa chủng tộc mới. Sự khác biệt về tính cách, cá tính, văn hoá cũng giúp mang lại nhiều màu sắc tô điểm để làm sống động các vai diễn hơn nữa

Tổng chi phí làm phim “Đảo tội ác” lên đến 4 triệu Ringgit Malaysia (tương đương gần 25 tỷ VNĐ). Phim được quay vỏn vẹn trong 30 ngày ở Langkawi trong tháng 12/2021.

Trong quá trình quay phim, đội ngũ sản xuất đã vô tình bắt gặp một hang động không có ai ghé thăm trong suốt 10 năm qua. Hang động sau đó được sử dụng làm một trong những địa điểm quay phim “Đảo tội ác”. Để hỗ trợ công tác quay phim, một cầu thang tạm thời được xây dựng để đi vào hang động.

Evie Feroza - người đóng vai Ghost Moli trong “Đảo tội ác: The Island”

Tất cả các cảnh liên quan đến biển đều được quay một cách chân thật, không được thực hiện bằng phông xanh. Tất cả các diễn viên tham gia bộ phim đều phải tham gia một lớp học lặn trước để đảm bảo an toàn cho bản thân và để có được kết quả ghi hình đẹp mắt, chân thực hơn trong các cảnh quay trên biển.

Để thể hiện hiệu quả nhân vật, Amelia Henderson (vai chính Kat), đã phải lênh đênh trên biển suốt 12 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, để tạo cảm giác chết đuối, ai đó phải kéo chân của Amelia từ đáy biển. Diễn viên Alif Satar đã từng nhìn thấy một con cá mập khi quay cảnh giữa biển.

Trong khi Ikmal Amry (vai chính Khai) đang quay phim thì vợ anh - Najla Shamsul đang mang thai đứa con đầu lòng. Vì lo lắng cho sự an toàn của vợ, Ikmal cũng đưa cô đến Langkawi. Không chỉ Ikmal Amry, Alif Satar cũng đã tạm thời đưa cả gia đình ở lại Langkawi trong một tháng để thực hiện thành công việc quay bộ phim.

Evie Feroza, người đóng vai nhân vật Ghost Moli trong phim đã tham gia buổi casting cho các nhân vật khác nhưng không được chọn. Để hóa thân thành ma nhân vật, Eva Feroza cũng phải đi vệ sinh vào đồ nhựa vì rất khó mở trang phục ma.

“Đảo tội ác: The Island” đưa ekip lên đảo 30 ngày, không hề quay phông xanh

Để làm cho nhân vật Ghost Moli trở nên sống động, chuyên viên hoá trang phải bắt chước lại các hiệu ứng vẽ tay do đạo diễn thực hiện để tạo ra một lớp trang điểm hiệu ứng đặc biệt trông như thật.

Euho với tư cách là một đạo diễn được coi là đã thành công trong việc đưa bộ phim kinh dị ly kỳ trong nước lên một tầm cao hơn, bên cạnh việc thể hiện kỹ năng chuyên môn và sự trưởng thành trong quá trình làm phim.

Trong số những bộ phim do anh ấy đạo diễn trước đây gồm có “Ice Kacang Puppy Love”, “Along PTE LTD”, “Find My Dad”, “Kungfu Taboo”, “Ice Bean Puppy Love”, “Along PTE LTD”, “Find My Dad”, “Kungfu Taboo” và nhiều dự án phim có tiếng khác.

Là một công ty lớn trong ngành và là nhà sáng tạo nội dung sáng tạo hàng đầu ở khu vực châu Á, việc WebTVAsia tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh của Malaysia vốn không còn xa lạ. Trong số những bộ phim đã được ra mắt có “Rise: Ini Kalilah”, “Nasi Lemak 2.0”, “Banglasia”, “Hantu Gangster”, “Juang” và nhiều phim khác tạo được khá nhiều tiếng vang.

Ngay từ khi công bố trailer chính thức và những đoạn cắt trong phim, “Đảo tội ác” đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm và trông đợi của khán giả Việt. Nhìn chung, bộ phim được lên đường dây kịch bản khá chặt chẽ, hội tụ đủ những yếu tố giật gân, không khí quỷ dị rợn người và những màn jumpscare bất ngờ đủ để làm nên những cảnh phim ám ảnh về mặt thị giác.

Fred Chong - nhà sản xuất của phim “Đảo tội ác” chia sẻ: “Với diễn xuất tuyệt vời của những diễn viên cùng với những thước phim được quay tại hòn đảo nổi tiếng nhất tại Malaysia, đều là những yếu tố hoàn hảo để biến một truyền thuyết kinh dị địa phương có thể mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Tôi hy vọng rằng khán giả sẽ không đánh giá bộ phim trước khi mua vé và tự mình xem nó”.

Phim chính thức công chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 31/3.

Dung Huỳnh