Danh tính tên côn đồ đánh trọng thương người nhắc nhở vì gây ùn tắc

(VTC News) -

Tối 3/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an vừa tìm được tài xế ô tô đánh nam thanh niên do bị nhắc nhở gây ùn tắc giao thông trên đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc) vào tối 31/12/2020.

"Tài xế tên là Long, sinh năm 1973, làm tự do, trú tại quận Đống Đa. Ngay sau khi xác minh được danh tính, đơn vị liên hệ gia đình đề nghị tài xế Long tới cơ quan công an nhưng người này nói đang ở Lào Cai. Chúng tôi đã yêu cầu anh ta ngay trong hôm nay phải trở về Hà Nội, tới Công an quận Thanh Xuân để làm việc", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm.

Công an quận Thanh Xuân đã tìm được tài xế hành hung người đi đường vào tối 31/12

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 21h ngày 31/12, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ô tô Toyota màu đen BKS: 29C - 58395 do Long cầm lái đi nhích từng tí một, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc vành đai 3 trên cao.

Lúc này, tài xế T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) xuống xe đến nhắc nhở và khuyên Long lái xe đi. Tuy nhiên, Long chửi bới và xuống xe đánh anh này bị gãy xương mũi, gãy một răng và có nhiều thương tích khác. Sau đó, kẻ hành hung cùng vợ con bỏ đi, ô tô của Long được người quen đến lái đi.