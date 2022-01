Danh tính nhóm người đánh nam quân nhân thiệt mạng ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 7/1, theo nguồn tin của VTC News, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nhóm người đánh quân nhân N.V.T. (SN 1998, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) thiệt mạng xảy ra tại Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 50 (ở huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Các bị can có liên quan đến cái chết của quân nhân N.V.T gồm: binh nhất Trần Văn Mạo, binh nhất Nguyễn Đình Tâm và trung sĩ Trần Đức Lợi (cùng thuộc Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 50).

Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cung cấp thông tin về cái chết của quân nhân T. hôm 1/12.

Sau khi vụ việc quân nhân N.V.T thiệt mạng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng của Quân khu khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đảm bảo chặt chẽ hồ sơ, khách quan, chính xác, sớm kết luận vụ việc.

Ngày 4/1, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ Luật hình sự. Tại thời điểm nêu trên, danh tính các bị can chưa được công bố.

Trước đó, cái chết của quân nhân N.V.T nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Liên tục xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về nguyên nhân cái chết của quân nhân T.

Ngày 1/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai có thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong ban đầu của quân nhân T.

Trong thông tin chính thức có nêu, vào khoảng 20h15 ngày 29/11, quân nhân T. đi tắm tại nhà tắm của đơn vị thì tự ngã. Sau đó, T. đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày, T. có hiện tượng co giật, khó thở.

Thấy biểu hiện lạ của quân nhân này, đơn vị đã sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Đến khoảng 22h cùng ngày thì T. không qua khỏi.