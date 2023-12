Danh tính nam thanh niên trốn kiểm tra nồng độ cồn, lái ô tô tông CSGT ở Hà Nam

(VTC News) -

Ngày 16/12, thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên đã xác định được danh tính tài xế ô tô không chấp hành tín hiệu dừng xe, tông thẳng vào CSGT.

Tối 15/12, tổ công tác CSGT thị xã Duy Tiên, Hà Nam thực hiện kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn. Khi cán bộ CSGT ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô màu đen dừng lại kiểm tra, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào 2 cán bộ CSGT khiến 1 người bị húc văng.

Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy. Cán bộ CSGT bị thương, đang được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện.

Tài xế ô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông thẳng vào CSGT.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định xe ô tô trên mang biển số 30K-460.84, nhãn hiệu HONDA HR-V RS. Chủ phương tiện là ông Phạm Văn H. (SN 1981, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Qua xác minh ban đầu xác định, người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân (SN 2003, con trai ông H.).

Công an thị xã Duy Tiên vận động gia đình đưa Phạm Đình Huân về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu nam tài xế khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.

Mới đây, một vụ việc tương tự xảy ra tại Nghệ An. Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, cán bộ CSGT Công an huyện Hưng Nguyên bị một thanh niên lái xe máy lao vào, tông ngã.

Cụ thể, chiều 11/12, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu di chuyển trên QL46A theo hướng Vinh - Hưng Nguyên.

Khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, người này liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt và đâm phải một cán bộ CSGT trong tổ. Đó là Thiếu tá N.X.C. (sinh năm 1986, thuộc Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên).

Anh C. được đồng đội đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, còn thanh niên lao xe vào CSGT bị bắt giữ sau đó.

Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.