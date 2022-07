Danh tính kẻ cầm dao xông vào ủy ban chém cán bộ ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Tối 20/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh (SN 1989, trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương) để điều tra hành vi đuổi chém cán bộ, công an tại trụ sở ủy ban.

Tạ Quang Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 15h cùng ngày, Tạ Quang Minh dùng dao chém vào tay một cán bộ UBND thị trấn Sơn Dương gây thương tích.

Khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn, người này đã vung dao đuổi theo đe doạ chém nhiều cảnh sát, đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ đi. Ít phút sau, lực lượng Công an thị trấn Sơn Dương đã kịp thời khống chế, đưa anh ta về trụ sở Công an huyện Sơn Dương để giải quyết.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.