Danh tính 4 người trên xe biển xanh tông vào xe container ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Liên quan vụ xe biển xanh tông vào đuôi xe container khiến 4 người thương vong, sáng 27/12, trả lời báo chí, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, cả 4 nạn nhân đều là lái xe, trong đó một lái xe của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, còn 3 nạn nhân còn lại là lái xe của các huyện uỷ.

Trước đó, lúc 19h40 ngày 26/12, tại Km194, xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) một vụ tai nạn xảy ra giữa xe container BKS: 34C-140.12, kéo rơ-móoc 34R-016.95 và xe ô tô con loại 5 chỗ, BKS: 14A-011.88.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe container do Nguyễn Văn Ngọc (SN 1985, trú tại xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) điều khiển.

Trên xe ô tô con có 4 người nam giới, gồm: Nguyễn Thế Vinh (SN 1973, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh); Đỗ Văn Thao (SN 1983, ở tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh); Dương Đức Hưng (SN 1966, trú tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh); Nguyễn Xuân Quỳnh (SN 1977, ở thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Cú va chạm mạnh khiến xe con hư hỏng nặng, cả 4 người trên xe đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Cũng theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân Đỗ Văn Thao và Dương Đức Hưng chết tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an, Sở GTVT, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Tiên Yên có mặt tại hiện trường chỉ đạo, khắc phục hậu quả, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Chiếc xe biển xanh trên được xác định là xe của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.