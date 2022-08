Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng, giao dịch 1,5 triệu USD trong 3,5 tháng

(VTC News) -

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet”, bắt khẩn cấp 7 người, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Chân dung 7 người bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, tháng 4/2022, qua công tác trinh sát, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan nhiều đối tượng, thường trú ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Qua công tác điều tra, xác minh, trinh sát Đội 3 xác định được đường dây này do Huỳnh Trần Ngọc Sâm (26 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và Đặng Công Long (32 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cùng đồng bọn đứng ra tổ chức.

Sau thời gian tiến hành tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, đặc biệt là Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Ban Chuyên án nhận thấy có đủ tài liệu chứng minh vai trò, hành vi của từng đối tượng trong chuyên án nên quyết định phá án.

Sáng 16/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng huy động 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 người, trong đó có 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Huỳnh Trần Ngọc Sâm, Đặng Công Long, Hà Văn Hoàng (22 tuổi), Huỳnh Văn Hiếu (22 tuổi), Hồ Văn Hải (33 tuổi) và Phạm Đăng Vinh (43 tuổi). Riêng Nguyễn Hữu Tuyên (45 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị bắt về hành vi đánh bạc.

Tang vật tạm giữ trong chuyên án gồm 35 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 1 ipad, 2 xe máy, khoảng 1.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/3/2022 đến ngày 16/8/2022 với tổng số tiền 1,5 triệu USD.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận, từ tháng 1/2022 đến nay, Huỳnh Ngọc Sâm liên hệ với một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Sâm sử dụng các trang mạng KYB20…, DC0901…, DC0902… để hoạt động tổ chức đánh bạc. Sâm giao cho Hải 1 trang và Long 2 trang mạng nêu trên và chịu trách nhiệm móc nối với các đối tượng khác, hình thành nên đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội…