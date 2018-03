Đánh hàng xóm, thư ký tòa bị tù treo, cho ra khỏi ngành

Một thư ký TAND huyện Trảng Bàng bị cho ra khỏi ngành và bị xử lý hình sự vì đánh nữ hàng xóm do mâu thuẫn gia đình.

Theo hồ sơ, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thúy có cửa hàng buôn bán thiết bị gia dụng như tủ, bàn ghế… tại xã Phước Lưu (Trảng Bàng, Tây Ninh). Đối diện là cửa hàng của gia đình Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, lúc đó đang là thư ký TAND huyện Trảng Bàng) cũng kinh doanh những mặt hàng tương tự.

Đánh người vì mâu thuẫn cạnh tranh buôn bán

Theo lời khai của bà Thúy, do mâu thuẫn trong cạnh tranh buôn bán, gia đình Trung thường xuyên cho người sang cửa hàng nhà bà chửi bới, hăm dọa sẽ cho đóng cửa. Đầu năm 2016, Trung nhiều lần trực tiếp qua cửa hàng nhà bà chửi bới, sỉ nhục, đe dọa sẽ giết cả nhà bà. Chồng bà đã đến Công an xã Phước Lưu trình báo nhưng chưa được giải quyết. Mâu thuẫn giữa hai bên cứ thế âm ỉ kéo dài.

Đến khoảng 17h ngày 18/4/2017, Trung chạy xe lôi đi ngang nhà bà Thúy, hai bên lại có lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Trung dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chồng bà Thúy thì nón rơi xuống đất. Hai người tiếp tục dùng tay, chân đánh nhau…

Trung chạy vào nhà lấy một thanh kim loại hình tròn dài 85cm ra đuổi đánh chồng bà Thúy. Chồng bà Thúy bỏ chạy thì Trung cầm thanh kim loại quay sang tấn công bà Thúy. Lúc này, người dân xung quanh lao vào can ngăn và đưa bà Thúy đến bệnh viện điều trị, đến ngày 27/4/2017 mới xuất viện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, người đang kháng cáo bản án sơ thẩm. (Ảnh: T.VÂN)

Tòa cho hưởng án treo

Sau đó, bà Thúy làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trung. Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tật của bà là 7%. Vì vậy, Trung bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 Điều 104 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với tình tiết tăng nặng định tội là dùng hung khí nguy hiểm.

Tháng 12/2017, TAND huyện Trảng Bàng đã xử sơ thẩm, nhận định Trung có nhiều tình tiết giảm nhẹ như không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả, có ông nội là thương binh, cha được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận và kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam.

Bản thân bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. Từ đó, tòa phạt Trung mức án chín tháng tù treo với thời gian thử thách là một năm sáu tháng.

Về trách nhiệm dân sự, bà Thúy yêu cầu Trung bồi thường hơn 62 triệu đồng bao gồm chi phí điều trị, tiền thu nhập thực tế bị mất và bồi thường tổn thất tinh thần…

Tòa nhận định bà Thúy bị thương ở tay với tỉ lệ thương tật 7% nên việc sinh hoạt, đi lại không có gì khó khăn, hơn nữa cũng không có yêu cầu của bác sĩ nên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường tiền thu nhập bị mất và tiền ăn của người nuôi bệnh.

Tòa chỉ chấp nhận phần yêu cầu bồi thường tiền thu nhập bị mất trong 10 ngày nằm viện. Cũng theo tòa, sau khi xuất viện, bà Thúy vẫn đi lại, sinh hoạt cá nhân được, bà đang kinh doanh buôn bán đồ gia dụng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Từ đó, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bà Thúy hơn 24 triệu đồng.

Bị hại kháng cáo

Không đồng ý, bà Thúy kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm tăng hình phạt, tăng mức bồi thường và không cho Trung hưởng án treo.

Theo bà Thúy, hành vi phạm tội của Trung có tính chất côn đồ. Mặt khác, tại phiên tòa sơ thẩm, Trung quanh co chối tội chỉ nhận có quơ cây trúng bà chứ không đánh bà nên việc tòa sơ thẩm ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là không đúng.

Trước đó, tại trụ sở Công an huyện Trảng Bàng, khi được CQĐT triệu tập đến làm việc, Trung còn tiếp tục đánh bà trước mặt cán bộ công an nhưng được can ngăn. Ra khỏi trụ sở công an huyện, Trung đe dọa sẽ giết bà nên bà có quay lại trình báo sự việc với công an huyện. “Sự việc xảy ra đến nay gia đình tôi vẫn còn rất hoang mang. Tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết nhẹ hều, không đủ sức răn đe làm chúng tôi càng thêm lo lắng” - bà Thúy nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm.

Chồng bị hại khiếu nại quyết định xử phạt Về hành vi đánh nhau giữa Trung và ông Nguyễn Văn Nguyên - chồng bà Thúy, cả hai bị xây xát nhẹ, đều từ chối giám định và không yêu cầu xử lý. Công an huyện Trảng Bàng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyên số tiền 750.000 đồng. Không đồng ý, ông Nguyên đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Theo ông, Trung đã bất ngờ cầm nón bảo hiểm tấn công ông trước, ông vì tự vệ nên mới phải đánh trả trong thế bị động. Cạnh đó, sự việc xảy ra từ ngày 18/4/2017 nhưng mãi hơn bảy tháng sau Công an huyện Trảng Bàng mới lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt là vi phạm khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Điều khoản này quy định: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của luật này”…

